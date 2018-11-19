Почему нам всем давно пора как следует поспорить
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В V в. до н. э. некто Диодот убедил афинское собрание не казнить всех мужчин города Митилены за попытку выйти из союза с Афинами против Спарты. Оппоненту Клеону, запугивавшему оратора и требовавшему для митиленцев казни, он ответил: «Хороший гражданин должен доказывать свою правоту не путем запугивания противника, а в честном споре как равный с равным».
2500 лет спустя среди студентов в России популярность стали набирать клубы дебатов, где молодые люди учатся решать проблемы в честных спорах по заданным правилам. Все это происходит на фоне полнейшей атрофии культуры дебатов в Госдуме и публичной политике. Дебаты учат вещам, которые невозможно постичь иным способом: грамотно строить аргументацию в поддержку своей позиции, отвечать на доводы оппонентов и думать над формой презентации фактов. Кроме того, у процесса организованного спора есть еще как минимум три плюса вне зависимости от того, кто его выиграет.
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