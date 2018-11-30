Статья опубликована в № 4707 от 30.11.2018 под заголовком: Россия как зеркало Европы

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В российской политической дискуссии все чаще звучат сравнения с Европой, и некоторые наблюдатели видят параллели между вызовами, с которыми сталкиваются европейские режимы и российский режим.

Попробуем сравнить две ситуации. Демократические, центристские, опирающиеся на несколько крупных партий режимы Европы испытывают растущее давление со стороны различных популистских движений. Либеральный мейнстрим, как идеологию, обманувшую их ожидания, Евросоюз и другие наднациональные структуры многие европейцы считают источником всех бед, мечтают о восстановлении старых идентичностей, социальных ролей, избавлении от притока чужаков. Свои права, свою социальную защищенность и относительное благополучие европейцы при этом принимают как нечто само собой разумеющееся.