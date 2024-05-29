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Курс на стратегию

Энергетическая политика России должна следовать приоритету обеспечения внутреннего рынка
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

Минэнерго РФ планирует разработать стратегию развития энергетики до 2100 г., о чем 21 мая заявил глава ведомства Сергей Цивилев. В рамках обсуждения новой стратегии – если оно будет – можно обозначить много разных направлений для работы. Причем соотносить это нужно не столько с мировыми тенденциями (которые зачастую политически мотивированы, а не экономически обоснованы), а гарантированно опираясь на тезис президента о приоритете обеспечения энергоресурсами внутреннего рынка. Данный тезис, неоднократно озвученный президентом, до сих пор не получил закрепления в нормах закона. Юридическое закрепление приоритета поставок на внутренний рынок значимо поменяет работу отрасли, налоговую систему и в целом все экономические отношения в стране.

Персональная ответственность как регуляторов, так и субъектов топливного рынка должна стать базовым правилом исполнения положений Энергетической стратегии. В ином случае стратегия будет представлять собой даже не документ, а просто визионерский взгляд на отрасль. Из управленческого опыта скажу, что отсутствие ответственного лица гарантированно приводит к невыполнению задачи. Что необходимо включить в энергетическую стратегию? Персональную ответственность сотрудников министерства и компаний за выполнение положений энергетической стратегии. Причем заработная плата должна в значительной мере зависеть от выполнения написанных пунктов. История оплаты труда чиновников, завязанная на опыт, образование, премирование к праздникам и памятным датам, должна быть полностью отменена – это основной фактор отсутствия мотивации сотрудников регуляторов что-либо делать в интересах государства и народа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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