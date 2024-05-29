Курс на стратегию

Минэнерго РФ планирует разработать стратегию развития энергетики до 2100 г., о чем 21 мая заявил глава ведомства Сергей Цивилев. В рамках обсуждения новой стратегии – если оно будет – можно обозначить много разных направлений для работы. Причем соотносить это нужно не столько с мировыми тенденциями (которые зачастую политически мотивированы, а не экономически обоснованы), а гарантированно опираясь на тезис президента о приоритете обеспечения энергоресурсами внутреннего рынка. Данный тезис, неоднократно озвученный президентом, до сих пор не получил закрепления в нормах закона. Юридическое закрепление приоритета поставок на внутренний рынок значимо поменяет работу отрасли, налоговую систему и в целом все экономические отношения в стране.