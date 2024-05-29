Курс на стратегию

Курс на стратегиюЭнергетическая политика России должна следовать приоритету обеспечения внутреннего рынка
Минэнерго РФ планирует разработать стратегию развития энергетики до 2100 г., о чем 21 мая заявил глава ведомства Сергей Цивилев. В рамках обсуждения новой стратегии – если оно будет – можно обозначить много разных направлений для работы. Причем соотносить это нужно не столько с мировыми тенденциями (которые зачастую политически мотивированы, а не экономически обоснованы), а гарантированно опираясь на тезис президента о приоритете обеспечения энергоресурсами внутреннего рынка. Данный тезис, неоднократно озвученный президентом, до сих пор не получил закрепления в нормах закона. Юридическое закрепление приоритета поставок на внутренний рынок значимо поменяет работу отрасли, налоговую систему и в целом все экономические отношения в стране.
Персональная ответственность как регуляторов, так и субъектов топливного рынка должна стать базовым правилом исполнения положений Энергетической стратегии. В ином случае стратегия будет представлять собой даже не документ, а просто визионерский взгляд на отрасль. Из управленческого опыта скажу, что отсутствие ответственного лица гарантированно приводит к невыполнению задачи. Что необходимо включить в энергетическую стратегию? Персональную ответственность сотрудников министерства и компаний за выполнение положений энергетической стратегии. Причем заработная плата должна в значительной мере зависеть от выполнения написанных пунктов. История оплаты труда чиновников, завязанная на опыт, образование, премирование к праздникам и памятным датам, должна быть полностью отменена – это основной фактор отсутствия мотивации сотрудников регуляторов что-либо делать в интересах государства и народа.