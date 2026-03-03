Нефть и картели

По сути, наркокартели создали в Мексике параллельную политическую систему и экономику, которые активно вытесняют традиционные государственные структуры. При этом разные синдикаты «тестируют» различные модели: одни просто облагают собственными «налогами» предприятия на своей территории, другие создают собственные «цепочки производства». В результате мексиканские предприниматели сравнивают «нормы фискальной нагрузки» со стороны бандитов и переносят свои бизнесы в регионы, контролируемые синдикатами, более лояльными к частному сектору. По оценкам, картели формируют «всего» около 3–5% ВВП, но их косвенное влияние распространяется на 60% всей экономической жизни Мексики. По оценкам экономистов, число боевиков мексиканских наркосиндикатов (до 185 000) превысило количество сотрудников государственной нефтяной компании Pemex и они стали таким образом пятым «работодателем» в стране по числу занятых.