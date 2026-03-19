БРИКС платит и заказывает музыку

Индия, страна – председатель БРИКС с января 2026 г., обозначила торговое сотрудничество как одно из приоритетных направлений взаимодействия. Страны заинтересованы в усилении независимости объединения, поэтому модернизация финансовых институтов и платежных механизмов приобрела особую актуальность в последние годы. Новый банк развития (НБР) БРИКС, созданный в 2014 г., стал важным шагом на пути к укреплению роли стран Глобального Юга в мировой финансовой архитектуре. Учредители банка поставили задачу создать альтернативный источник финансирования проектов БРИКС. В НБР БРИКС каждая страна имеет одинаковое количество голосов, в то время как во Всемирном банке и Международном валютном фонде размер экономики страны напрямую влияет на распределение голосов.