«Искусство для наследников»: жемчужины коллекции князей Барятинских

«Искусство для наследников»: жемчужины коллекции князей БарятинскихВыставка в Пушкинском музее знакомит с уникальным художественным собранием
В Пушкинском музее впервые за более чем 100 лет воссоединилась часть собрания князей Барятинских. До революции 1917 г. оно насчитывало более 400 картин, тысячи листов графики, десятки скульптур и других сокровищ. Но в начале ХХ в. все они разлетелись по советским музеям.
Имя Барятинских как выдающихся коллекционеров не так на слуху у широкой публики, как имена Щукина и Морозова. Причина этого проста: коллекцию формировали три поколения Барятинских, но делали они это не из собирательского азарта, а для того, чтобы среди этого искусства жить и воспитывать собственных детей.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам