Клянутся, что вернутся

По предварительным данным Росстата, в 2025 г. по России было совершено 89,1 млн турпоездок. Это на 4,1% больше, чем годом ранее. Российский туризм меняется. Вместо привычных «канонических» маршрутов – связки Москва – Санкт-Петербург, южных курортов – появляются более гибкие расширенные и тематические путешествия. Туристы сами собирают маршрут: комбинируют направления и форматы поездок. Это связано не только со спросом туристов, но и с тем, как развиваются территории: туризм становится инструментом экономики и социальной политики. Маршруты формируются вокруг нескольких «якорных» городов и дополняются малыми историческими поселениями, природными зонами и локальными культурными центрами.