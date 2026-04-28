Культурная революция

Управление всегда держится на треугольнике – ресурсы, институты, объект управления. Проблема в том, что объект изменился быстрее, чем институты. Человек стал другим. Связанность стала другой. Технологии стали иной силой. Среда перестала помещаться в классические отраслевые рамки. Старый способ управления через дефицит ресурсов, KPI и регламенты больше не дает глобального роста.