Культурная революция

Культурная революцияКак уйти от отраслевой модели управления
Главный дефицит сегодня – скорость управленческих изменений. Россия медленно перестраивает экономику, медленно внедряет технологии, медленно меняет философию управления. В мире, где искусственный интеллект за несколько лет трансформирует образование, труд, логистику, безопасность и само понимание знания, медленное государство рискует начать управлять объектами, которых уже нет.
Управление всегда держится на треугольнике – ресурсы, институты, объект управления. Проблема в том, что объект изменился быстрее, чем институты. Человек стал другим. Связанность стала другой. Технологии стали иной силой. Среда перестала помещаться в классические отраслевые рамки. Старый способ управления через дефицит ресурсов, KPI и регламенты больше не дает глобального роста.