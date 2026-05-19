Новая жизнь «ржавого пояса» Москвы

Москва – город, который практически весь XX век развивался за счет промышленного производства. В начале прошлого столетия фабрики и заводы строили там, где это было удобно: вдоль железной дороги или на берегах реки. Так сложились крупные производственные территории. Нынешние промзоны в центре – не ошибка планирования, а естественная часть старой городской структуры. «Красный Октябрь» – яркий пример: это классическая промышленная архитектура, которую когда-то воспринимали как обычные городские здания.