Новая жизнь «ржавого пояса» Москвы

Новая жизнь «ржавого пояса» МосквыКак у старых промзон появляются новые функции
Промзоны Москвы занимают более 14 000 га, что сопоставимо с площадью трех столичных административных округов. Эти огромные промышленные территории – главный резерв развития города. Их обновление активно идет в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) и уже дает результаты: на месте «ржавого пояса» появляются современные районы с жильем, рабочими местами и зелеными зонами. На смену простым решениям – прямолинейному сносу с сохранением наиболее интересных построек – приходит диалог между историческим наследием и современной архитектурой.
Москва – город, который практически весь XX век развивался за счет промышленного производства. В начале прошлого столетия фабрики и заводы строили там, где это было удобно: вдоль железной дороги или на берегах реки. Так сложились крупные производственные территории. Нынешние промзоны в центре – не ошибка планирования, а естественная часть старой городской структуры. «Красный Октябрь» – яркий пример: это классическая промышленная архитектура, которую когда-то воспринимали как обычные городские здания.