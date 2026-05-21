Смелость строить города

Китай в последние несколько лет сталкивается с проблемой снижения рождаемости и в целом численности населения. Неверно считать, что второе место в мире по этому показателю (после Индии) делает КНР неуязвимой перед демографическими угрозами. Депопуляция имеет свойство развиваться в геометрической прогрессии, а отток населения в некоторых провинциях, в том числе в пограничном с РФ Хэйлунцзяне, становится экономически ощутим. Люди уезжают как раз в экономически более развитые районы побережья, и перенос производств, возможно, мог бы позволить если не решить проблему перекоса в распределении населения, то хотя бы подступиться к ней.