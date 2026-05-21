Нефтегазовый треугольник

Нефтегазовый треугольникК чему приведет схватка России и США за энергетический рынок Китая?
Визиты президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в КНР восприняты частью экспертного сообщества как попытки США и России склонить Китай на свою сторону. Но перед лидерами трех стран стоит и более практическая задача – на фоне ближневосточного кризиса найти компромиссные решения проблем, связанных с функционированием энергетического комплекса.
С одной стороны, Китай гораздо менее, чем большинство стран – импортеров энергоресурсов, пострадал от перекрытия Ормуза. К моменту начала блокады пролива он обладал рекордным запасом нефти в хранилищах – около 1,25 млрд барр., что достаточно для замещения морских поставок на срок более 100 дней. Это позволило Пекину избежать паники на внутреннем топливном рынке. Свою роль сыграла и высокая степень диверсификации источников поставок – около половины из них приходилось на Ближний Восток, но удалось частично заместить за счет наращивания импорта по сухопутным маршрутам из России и Центральной Азии.