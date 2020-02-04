Газпромбанк возвращается на рынок автокредитования

Сначала Газпромбанк предложит кредит на покупку автомобиля без первоначального взноса с полностью дистанционным, без визита в офис, оформлением и получением ссуды, рассказал представитель банка: «Клиент сначала получит деньги, а потом решит, хочет ли потратить их на автомобиль, предоставлять ли его в залог либо использовать иначе». Срок кредитования – до пяти лет, сумма – до 5 млн руб. на новый автомобиль и до 3 млн на подержанный.