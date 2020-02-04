Газпромбанк возвращается на рынок автокредитования
После пятилетнего отсутствия на рынок автокредитования возвращается Газпромбанк. После кризиса 2014 г. он выдавал такие кредиты штучно. По данным Frank RG, портфель автокредитов Газпромбанка на 1 декабря 2019 г. составлял 496 млн руб. против более 18 млрд руб. в 2014 г. После кризиса интерес клиентов к автокредитованию снизился вслед за продажами автомобилей, объясняет первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович, но теперь треть клиентов «указывают в качестве цели получения потребительского кредита покупку автомобиля».
Утром деньги – вечером траты
Сначала Газпромбанк предложит кредит на покупку автомобиля без первоначального взноса с полностью дистанционным, без визита в офис, оформлением и получением ссуды, рассказал представитель банка: «Клиент сначала получит деньги, а потом решит, хочет ли потратить их на автомобиль, предоставлять ли его в залог либо использовать иначе». Срок кредитования – до пяти лет, сумма – до 5 млн руб. на новый автомобиль и до 3 млн на подержанный.
Технология проста: клиент оставляет на сайте банка заявку со сканом паспорта и – по запросу банка – документы, подтверждающие занятость и доход. Банк проводит скоринг и в случае одобрения заявки доставляет клиенту дебетовую «Умную карту» с суммой, равной одобренному кредиту. С этого момента ставка будет составлять 9,9% годовых при наличии полиса страхования жизни заемщика, а без него – 15,9%.