Парад Победы в телеэфире посмотрело более 30 млн россиян

Парад Победы в телеэфире посмотрело более 30 млн россиянБольше всего зрителей смотрело ТВ-трансляцию на «Первом канале»
Телевизионную трансляцию парада в честь 81-й годовщины Победы в Москве 9 мая посмотрело 30,4 млн, или 22,1% (рейтинг), россиян старше 4 лет (здесь и далее приводятся показатели по указанной аудитории). Такие данные предоставила по запросу «Ведомостей» исследовательская компания Mediascope. При расчетах, как уточнили в медиаизмерителе, учитывался домашний и дачный просмотры.
В этом году парад Победы транслировали 19 телеканалов. Среди них, в частности, федеральные общественно-политические вещатели «Первый канал», «Россия 1», НТВ, развлекательные каналы СТС, ТНТ, «Домашний», «Пятница!», спортивный канал «Матч ТВ» и т. д. В 2025 г. это событие в своем эфире показал 21 телевизионный вещатель, в 2024 г. – 14 каналов, в 2023 г. – 17, в 2022 г. – 8, в 2021 г. – также 8.
В параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2026 г. приняли участие только пешие колонны, в том числе более 1000 бойцов спецоперации и расчет военнослужащих из КНДР. Впервые по Красной площади прошли представители недавно сформированных войск беспилотных систем, а завершился парад пролетом над Москвой пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». Вместе с президентом России Владимиром Путиным за торжественным маршем наблюдали лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии, Абхазии и Южной Осетии.
В своей речи Путин заявил, что «победа всегда была и всегда будет за нами». Великий подвиг поколения победителей, как отметил он, вдохновляет бойцов спецоперации. Сейчас российские военные противостоят силам, которые активно поддерживаются и оснащаются вооружением со стороны НАТО, резюмировал президент: «Несмотря на это, наши герои идут вперед».
Больше всего зрителей традиционно смотрели трансляцию парада на «Первом канале»: ее телеаудитория у вещателя составила 11,3 млн россиян (рейтинг – 8,2%). На втором месте – «Россия 1» (входит в ВГТРК) с результатом 8 млн человек (5,9%). Третью позицию занял НТВ (входит в холдинг «Газпром-медиа», ГПМ): в эфире этого телеканала за парадом Победы следило 2,6 млн зрителей (1,9%).
На цифровых ресурсах «Первого канала» количество просмотров трансляции парада Победы этого года превысило 15 млн, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе вещателя. В частности, трансляция в официальном сообществе «Первого канала» в соцсети «В контакте» (принадлежит VK) собрала 7,1 млн просмотров, на видеосервисах через единого поставщика обязательных общедоступных телеканалов «Витрина ТВ» – 1,3 млн, на сайте вещателя (1tv.ru) – более 1 млн, в официальном сообществе в «Одноклассниках» (VK) – 5,7 млн, отметили там же.
Представители холдинга ВГТРК, телеканала НТВ (входит в ГПМ), а также «VK видео» и Rutube на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».
На показатели смотрения могли повлиять объективные ограничения, с которыми проходил парад в этом году, отметил политолог Алексей Макаркин. Кроме того, фиксировались и проблемы с доступом в интернет в части регионов, добавила замруководителя департамента политических проектов консалтинговой группы «Полилог» Татьяна Косачева.
Для россиян парад традиционно воспринимается как символ национальной памяти, исторической преемственности и уважения к подвигу предков, что из года в года находит отражение и в речи президента, продолжает Косачева. Для зарубежной аудитории ключевыми посылами стали другие тезисы речи Путина, говорит Макаркин. В выступлении президент впервые упомянул «геноцид советского народа», а также подчеркнул, что государства, которые «капитулировали перед гитлеровской Германией», превратились в «покорных соучастников ее преступлений», отмечает он.
«Эти тезисы, вероятно, указывают на то, что даже после завершения спецоперации отношения России с европейскими государствами уже вряд ли будут прежними», – резюмирует Макаркин.
В 2025 юбилейный год за аналогичной телетрансляцией в прямом эфире следило 38,4 млн россиян, или 28% населения страны, – тот показатель стал рекордным за последние годы. В 2024 г. телеаудитория парада Победы составила 32,6 млн человек (рейтинг – 23,9%), в 2023 г. – 34,8 млн человек (25,6%), в 2022 г. – 29,5 млн человек (21,6%), а в 2021 г. – 26,9 млн человек (19,6%).