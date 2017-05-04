Госдума притормозит принятие законопроекта о сносе хрущевок

Рассматривать законопроект во втором чтении можно будет только после завершения всех этих процедур

Статья опубликована в № 4315 от 04.05.2017 под заголовком: Госдума спешить не будет

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду предложил отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве. До окончания поадресного опроса и проведения парламентских слушаний принимать ключевые решения по закону «преждевременно и нецелесообразно», говорится в переданном в СМИ заявлении. Опрос жителей пройдет с 15 мая по 15 июня, слушания в Думе Володин предлагает провести в конце июня (см. врез). «Рассматривать законопроект во втором чтении можно будет только после завершения всех этих процедур – ориентировочно в начале июля. Время до этого необходимо использовать для детальной проработки и экспертного обсуждения поправок ко второму чтению. Пока не выработаем нормы и правила, в полной мере защищающие права жителей, законопроект принимать не будем», – заключил Володин.

Этот вопрос обсудят на ближайшем совете палаты 16 мая, сообщил человек в аппарате Думы. Рассмотрение переносится, чтобы было время что-то изменить и найти консенсус, поясняет человек, близкий к думскому руководству: с теми, кто проголосует против, нужно будет разговаривать, чтобы понять, в чем их претензии, и постараться их решить. Ранее доработать документ, гарантировав права граждан и «ничего не навязывая силой», требовал Владимир Путин.

Без спешки Одновременно с голосованием граждан депутаты Госдумы от Москвы должны провести встречи с жителями. А оптимальное время для парламентских слушаний – в конце июня, когда окончательные результаты голосования будут уже известны, считает Володин.

Представитель мэрии говорит, что не видит никаких проблем в переносе сроков рассмотрения проекта. Документ должен быть грамотным с точки зрения конечного пользователя, в целом к реализации программы город готов, отмечает другой чиновник мэрии. Близкий к мэрии человек указывает, что для мэрии плюс-минус один месяц в принятии программы некритично – не исключено, что и в этом власти найдут для себя преимущества: стихнет протестное движение, а жители не попавших под реновацию домов попросят включить их в программу.

По мнению муниципального депутата Елены Русаковой, власть начала понемногу реагировать на выступления москвичей: «Видимо, есть растерянность среди инициаторов законопроекта. Началось некоторое маневрирование. Хотя исполнительная власть в Москве действует так, будто закон уже принят, – составляет списки домов, оказывает давление на людей, чтобы они согласились на переселение».

Политический вес мэра Сергея Собянина таков, что вряд ли Володин решился на перенос второго чтения по собственной инициативе, считает политолог Алексей Чеснаков: «Едва ли это игра Володина против Собянина, тогда бы это был откровенный наезд. Скорее всего, это результат инициативы Собянина, так как шаг слишком демонстративный». Можно это назвать щелчком по носу, а можно – рукой дружбы, руководству Москвы тоже нужен тайм-аут, согласен политолог Константин Калачев: мэр явно недооценил настроения в обществе, а теперь у него есть время переломить ситуацию и перетянуть на свою сторону недовольных. Володину досталась некрасивая роль ширмы: и Путин, и Володин имеют косвенное отношение к инициативе Собянина, все бонусы от нее получает только мэр, считает политолог Федор Крашенинников. По его мнению, Собянин воспринимает Думу как технический инструмент, который должен утвердить уже разработанный и согласованный документ. Володину приходится подписываться под сомнительными инициативами, хотя он наверняка понимает, что от него мало что зависит и как публичный политик он окажется крайним, заключает эксперт.