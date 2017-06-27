Московские депутаты забраковали референдум о реновации

Повторно инициировать референдум у партийцев вряд ли получится Евгений Разумный / Ведомости

Комиссия Мосгордумы по госуправлению в понедельник сочла не соответствующими законодательству вопросы о реновации, которые региональные отделения «Альянса зеленых» и «Союза горожан» предложили вынести на городской референдум. Как рассказала председатель комиссии Татьяна Портнова, вопросы сформулированы так, что либо противоречат федеральному закону, либо ответы на них не порождают однозначных правовых последствий. Например, из сформулированного зелеными вопроса «Вы за проведение реновации жилищного фонда в городе Москве в соответствии с законом г. Москвы о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц <...>?» непонятно, должны ли граждане проголосовать против самой реновации или следует отменить закон о дополнительных гарантиях, считает Портнова.

Лидер столичного отделения зеленых Зоя Шаргатова не исключает, что вопрос о реновации сформулируют по-другому и снова попытаются вынести на обсуждение. Но в ближайшее время это сделать не удастся, так как Мосгордума уходит на каникулы. Между тем весь смысл был в том, чтобы приурочить референдум к сентябрьским муниципальным выборам, это удешевило бы его проведение, но властям, которые в этой кампании делают ставку на низкую активность избирателей, не нужна актуальная повестка, уверена Шаргатова.

Надежда на президента Во вторник московские активисты планируют передать в администрацию президента коллективное обращение около 15 000 граждан с просьбой к Владимиру Путину не подписывать закон о реновации.

Создатель «Союза горожан» Андрей Богданов говорит, что его тоже подозревали в попытке использовать референдум в муниципальной кампании, но с тем же успехом голосование можно провести одновременно с президентскими выборами. Правовое управление Мосгордумы и профильная комиссия забраковали все четыре вопроса от «Союза горожан». По их мнению, вопрос о том, считают ли москвичи необходимым формирование общественных советов по контролю за соблюдением законности и прав жильцов сносимых домов, противоречит федеральному закону об общественном контроле. Из вопроса о необходимости контроля за соблюдением законности при сносе со стороны общественных советов Мосгордуме не ясно, что должны представлять собой такие советы. Вопросом «Считаете ли вы недопустимым голосование жильцов по вопросам участия домов в проекте реновации с использованием электронных ресурсов, включая систему «Активный гражданин»?» юристы и депутаты недовольны, так как к моменту референдума это голосование уже закончится и положительный ответ повлечет неопределенные правовые последствия. Наконец, ответ на вопрос об обращении к президенту с просьбой взять под контроль программу реновации грозит нарушить принцип разделения властей, ибо Мосгордума в рамках своих полномочий действует самостоятельно.

Повторно инициировать референдум у партийцев вряд ли получится, предупреждает Портнова: после принятия федерального закона о реновации этот вопрос уже нельзя будет вынести на местный референдум.

За всю новейшую историю России оппозиции в Москве, несмотря на многочисленные попытки, не удалось провести ни одного референдума, напоминает депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков. Он объясняет это нежеланием власти получить реальный срез настроений, который может оказаться негативным для нее. Хотя референдум по реновации мог бы снять многие вопросы, отмечает депутат.