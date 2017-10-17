В Киеве прошли столкновения между митингующими и полицейскими

Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста у здания Верховной рады, она может стать бессрочной

В Киеве начались столкновения между митингующими и полицейскими Sergei SUPINSKY / AFP

В сегодняшних столкновениях на площади Конституции у здания Верховной рады в центре Киева пострадали не менее трех человек, задержаний пока не было, сообщил «Интерфакс-Украина». Некоторые участники призывают сделать акцию бессрочной. По информации агентства, легко пострадали полицейский и двое участников протестов. Несколько протестующих обратились за помощью к медицинским работникам, их увезли машины скорой помощи.

Потасовку с сотрудниками правоохранительных органов устроили активисты партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили и сторонники батальона «Донбасс». Столкновения начались после того, как сотрудники нацгвардии отказались пропускать протестующих со спальниками и палатками к зданию кабмина. Некоторые из митингующих попытались прорваться к нему, минуя рамки металлоискателей, однако полицейские воспрепятствовали им.

Около 17.00 стало известно, что полиция начала допускать активистов со спальниками и палатками к стенам парламента.

Также локально столкновения прошли в разных местах улиц Садовая и Грушевского, отмечает УНИАН.

В МВД Украины подчеркнули, что принимают меры по стабилизации ситуации в центре украинской столицы, и пообещали «привлечь всех виновных к ответственности».

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий «Национальный корпус», «Свобода», а также партии Саакашвили «Движение новых сил», «Батькивщины», «Самопомичи», «Гражданской позиции» и других общественных организаций вышли на акцию протеста возле Верховной рады, напоминает «РИА Новости». На 12 часов дня число протестующих оценивалось в 4500 человек.

Акция организована рядом украинских политических сил, в том числе партией Саакашвили. Их основные требования - изменить избирательную систему, создать независимый антикоррупционный суд, а также отменить неприкосновенность депутатов. Кроме того, Саакашвили потребовал отставки Порошенко.

«Если до конца дня эти люди (депутаты Рады) не примут ни одного решения на благо народа, то мы должны подумать о следующем требовании, <…> о наших действиях», - заявил Саакашвили во время выступления перед митингующими.

В преддверии акции протеста Порошенко выразил надежду на то, что она будет «мирной и эффективной», и дал указание сотрудникам правоохранительных органов не допустить провокаций.