Саакашвили на митинге потребовал отставки Порошенко

Sergei SUPINSKY / AFP

«Если сегодня Порошенко последний раз не услышит опять вас и попытается выиграть время, как он делает три года, тогда мне кажется, что нам всем надо переместиться совсем в другое место с этой площади», – сказал Саакашвили (цитата по «Интерфаксу»)

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