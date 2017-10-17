Саакашвили на митинге потребовал отставки Порошенко
Сторонники реформ протестуют в Киеве
Лидер «Руха новых сил», бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прибыл на площадь Конституции возле здания Верховной рады Украины. Он призвал жителей Киева выйти к зданию парламента и требовать отставки президента Украины Петра Порошенко
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«Если сегодня Порошенко последний раз не услышит опять вас и попытается выиграть время, как он делает три года, тогда мне кажется, что нам всем надо переместиться совсем в другое место с этой площади», – сказал Саакашвили (цитата по «Интерфаксу»)
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По словам бывшего губернатора, «пока есть Порошенко – будет нищета, унижения, эмиграция украинцев и особенно украинской молодежи»
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На улицах Киева сегодня проходят акции протеста. Митингующие требуют изменить избирательную систему, создать независимый антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность. По словам организаторов акции, такие законопроекты уже давно внесены и ждут рассмотрения
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Депутат Рады Мустафа Найем отметил неуместность клише «акция Саакашвили» или «майдан Мустафы Найема» для этой акции, которую он считает особенно ценной в связи с тем, что она объединила «множество разнополярных сообществ – от гражданских организаций до политических партий разного толка»
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Число участников митинга возле здания Рады по состоянию на полдень вторника составляло около 4500 человек, еще около 1500 митингуют около Нацбанка Украины, сообщает «Интерфакс»
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В городе приняты усиленные меры безопасности. В центр стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии, движение ограничено и перекрыто, общественный транспорт пустили в объезд
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Кварталы Рады и администрации президента оцеплены. В полиции ожидают, что в акции примут участие до 10 000 человек
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