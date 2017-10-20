Порошенко обвинил организаторов митинга в Киеве в жажде крови

Порошенко напомнил, что Украина пережила не одну попытку дестабилизировать ситуацию внутри государства Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Петр Порошенко считает целью организаторов акций протеста у стен Верховной рады в Киеве дестабилизацию ситуации в стране. Требования, которые они выдвигали, по мнению украинского лидера, лишь прикрытие, дымовая завеса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление Порошенко, сделанное в ходе посещения мобильного пограничного отряда государственной пограничной службы Украины в Киеве. Его выступление транслировал телеканал «112.Украина».

Порошенко считает, что организаторам протестов были необходимы не изменения, «им нужна была кровь». Он подчеркнул, что участники митингов выдвинули формальные требования, которые совпадают с инициативами главы Украины и в части антикоррупционного судопроизводства, и в части депутатской неприкосновенности. По словам президента Украины, когда парламентарии сообщили об отправлении в Конституционный суд законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности, политические силы объявили о завершении своей части.

Президент Украины рассказал, что правоохранительные органы работали очень эффективно. Благодаря их действиям были сорваны попытки приобрести оружие, а также обнаружены тайники и склады с оружием и взрывчаткой. При этом сотрудники нацгвардии принимали все меры для обеспечения мирного характера акции и не поддавались на провокации, которые могли привести к кровопролитию.

Порошенко напомнил, что Украина переживала уже не одну попытку дестабилизировать ситуацию внутри государства. «Заявляю: справились - и справимся и в этот раз», - заключил он.

В ходе своего выступления перед сотрудниками пограничной службы Порошенко рассказал, что во время предвыборной кампании весной 2014 г. пограничники спасли ему жизнь в Луганске. Он не стал уточнять, о каком именно инциденте идет речь, отмечает УНН. В конце августа украинский журналист Сергей Босак со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) заявил, что на президента Украины за время его нахождения на посту главы государства было совершено два покушения.

Бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили организовал во вторник 17 октября митинг в центре Киева с требованием принять антикоррупционные законы. «Если сегодня [президент] Порошенко последний раз не услышит опять вас <...> нам всем надо переместиться совсем в другое место с этой площади» - заявил он.

В течение вторника и в ночь на среду, 18 октября, между сотрудниками нацгвардии и протестующими произошли столкновения, пострадали несколько человек. Участники акции протеста разбили палаточный городок у стен рады. В пятницу, 20 октября, депутат от фракции «Самопомощь», которая является соорганизатором митинга, Егор Соболев сообщил, что активисты пока не планируют его покидать, информирует «РИА Новости».

Митингующие требовали принятия законов об отмене депутатской неприкосновенности, а также проведения реформы выборного законодательства. В четверг, 19 октября, украинские депутаты приступили к выполнению некоторых требований - в частности, они отправили на рассмотрение в Конституционный суд законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности.

Саакашвили на митинге потребовал отставки Порошенко