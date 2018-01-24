Песков призвал избегать слова «бойкот» при обсуждении Олимпиады

Песков указал на необходимость проверить информацию о запрете проносить российские флаги на трибуны во время Олимпиады в Пхенчхане David J. Phillip / AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду призвал избегать слова «бойкот» при обсуждении Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас важно избегать таких слов, как бойкот», - сказал Песков на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность бойкота соревнований.

Песков также отметил, что при обсуждении Олимпиады появляется «очень много вопросов», при этом «непонятно со ссылкой на кого, и непонятно, официальна эта информация или нет». В частности, он подчеркнул, что появившуюся информацию о запрете проносить российские флаги на трибуны во время Игр надо проверить. В решении Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов об этом ничего не говорилось, объяснил пресс-секретарь президента. «Это некая новация, и важно сейчас в ходе контактов на экспертном уровне прояснить, насколько эта информация достоверна, почему она появилась, от кого и насколько это соответствует действительности», - отметил Песков.

В начале декабря МОК разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом. На соревнованиях их будут представлять как «олимпийских атлетов из России» (Olympic Athlete from Russia, OAR). Использовать в экипировке национальную символику - российский флаг, герб и эмблему Олимпийского комитета России (ОКР) - запрещено. Вместо слов RUS или Russia на форме могут быть только Olympic Athlete from Russia или OAR. Кроме того, спортсменам запретили использовать на экипировке, аксессуарах и оборудовании товарный знак Team Russia.

Эскизы «нейтральной» формы для российских олимпийцев

МОК также оставил за собой окончательное решение о том, кого именно из российских спортсменов допустить к соревнованиям. Уже стало известно о том, что несколько спортсменов не получили приглашения в Пхенчхан. Среди них - шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, фигуристы Ксения Столбова, Иван Букин, конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников.

Олимпийский комитет России пообещал отправить МОК письмо с требованием разъяснить, почему «лидеры российских сборных команд по нескольким видам спорта не включены в список потенциальных участников» Олимпиады. Если разъяснений не будет, возможно, спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в этой Олимпиаде, заявил председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту и туризму Михаил Дегтярев.

В свою очередь первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков во вторник заявил, что до бойкота Олимпиады вряд ли дойдет. Министр спорта Павел Колобков напомнил, что принципиальное решение об участии российских спортсменов в Играх было принято в декабре прошлого года.

В какой форме российские спортсмены выступали под нейтральным флагом