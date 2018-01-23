Кого из российских спортсменов не пускают на Олимпиаду

Lee Jin-man / AP

Олимпийский комитет России (ОКР) во вторник подтвердил, что шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана не оказалось в списке спортсменов, которых Международной олимпийский комитет (МОК) готов пригласить на Олимпиаду в Пхенчхан. Кроме того, ОКР подтвердил недопуск на Игры биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.

По данным Федерации фигурного катания России, к Играм не допущены спортсмены основного состава сборной команды по фигурному катанию Ксения Столбова (парное катание) и Иван Букин (танцы на льду). Столбова выступает в паре с Федором Климовым, Букин — с Александрой Степановой. На последнем чемпионате Европы по фигурному катанию, который прошел в Москве, пара Столбова - Климов завоевала серебро, а Степанова - Букин выиграли бронзу. В Федерации решение МОК назвали «безосновательным и абсурдным», а также нарушающим «все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии». «Мы намерены незамедлительно начать борьбу за восстановление справедливого отношения к российским фигуристам и отстаивать честь и достоинство наших спортсменов всеми возможными способами», – говорится в сообщении.

Как рассказал «РИА Новости» президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, по предварительной информации, к участию в ОИ-2018 также могут не допустить шорт-трекисток Евгению Захарову и Татьяну Бородулину. Кроме того, подтвердилась информация о недопуске шорт-трекистов Владимира Григорьева и Дениса Айрапетяна, предварительно отклонена заявка Руслана Захарова, добавил он.

Заявки на участие российских конькобежцев Дениса Юскова, Павла Кулижникова и других лидеров российской сборной, по предварительной информации, отклонены, рассказал Кравцов: «по мужской команде у нас 90% списка в конькобежном спорте отклонено», «у женской команды отклонено 80% заявки». «Мы отправим в МОК списочный состав по дистанциям, и окончательный ответ ожидается 28 января», – отметил Кравцов. В заявлении Кравцова на сайте Союза конькобежцев России говорится, что он «глубоко возмущен несправедливым решением комиссии МОК об отстранении практически всех наших спортсменов-лидеров».

Кроме того, в списке допущенных МОК спортсменов отсутствуют ведущие хоккеисты сборной России, сообщил «РИА Новости» источник, близкий к ОКР. Он добавил, что Федерация хоккея России ведет масштабные переговоры «по включению этих спортсменов в окончательный список». Источник ТАСС, близкий к ситуации, уточнил, что приглашения от МОК не получили нападающий Валерий Ничушкин и защитник Михаил Науменков, выступающие за московский хоккейный клуб ЦСКА. «Чемпионат» уточняет, что помимо Ничушкина и Науменкова к Играм не допустили защитника Антона Белова и нападающего Сергея Плотникова, выступающих за петербургский СКА.

Глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов заявил, что СБР считает своим правом сохранить первоначальную заявку на участие в Олимпиаде. «Сейчас мы готовим письмо в уполномоченные организации с просьбой разъяснить ситуацию», – приводятся его слова в сообщении на сайте СБР. Кравцов подчеркнул, что Союз категорически не согласен с подходом, «при котором без конкретных причин от Игр отстраняются спортсмены», так как все включенные в заявку на Олимпиаду биатлонисты ни разу за спортивную карьеру не нарушали антидопинговых правил.

Олимпийский комитет России (ОКР) во вторник ОКР направит в МОК письмо с требованием разъяснить, почему «лидеры российских сборных команд по нескольким видам спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр». По словам первого вице-президента организации Станислава Позднякова, Россия исходила «из незыблемого права» всех «чистых» спортсменов принять участие в Олимпийских играх. Однако в списке не оказалось, например, Виктора Ана, Антона Шипулина и Сергея Устюгова, которые никогда не были замешаны в допинговых историях, подчеркнул Поздняков. «В соответствии с решениями исполкома МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов. Вместе с тем эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам», – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что контакты с МОК могут прояснить ситуацию с недопуском российских спортсменов к Олимпиаде: так как хоть и в ограниченном режиме, но «контакты с МОКом осуществляются».

Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту и туризму Михаил Дегтярев считает, что МОК исключает из списка российских спортсменов, чтобы Москва «хлопнула дверью» и отказалась от участия в Играх в Пхенчхане. «Если разъяснений [по поводу недопуска спортсменов] не последует, то, возможно, спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Олимпийских играх в Пхенчхане», – сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

В декабре 2017 г. МОК принял решение допустить российских атлетов до участия в Олимпиаде под нейтральным флагом из-за многочисленных случаев применения российскими спортсменами допинга в 2012–2015 гг.

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