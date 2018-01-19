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МОК сократил число допущенных на Олимпиаду атлетов из России

Международный олимпийский комитет (МОК) сократил число допущенных на Олимпиаду российских атлетов с 500 до 389 человек. Об этом говорится на официальном сайте МОК. Причины их отстранения не объясняются, однако в МОК указывают, что более 80% спортсменов из предварительного списка не участвовали в Олимпиаде в Сочи.

Окончательный список атлетов из России, которые получат право участвовать в зимней Олимпиаде в Южной Корее, МОК обнародует до конца января. Список формирует комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции Валери Фурнейрон, проверяющая спортсменов на необходимое количество допинг-тестов и отсутствие в прошлом нарушений антидопинговых правил.

В декабре 2017 г. МОК принял решение допустить российских атлетов до участия в Олимпиаде под нейтральным флагом. Причина – многочисленные случае применения российскими спортсменами допинга в 2012-2015 гг.

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