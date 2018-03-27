Управляющая «Зимней вишней» назвала поджог вероятной причиной пожара

В среду Судденок было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности Александр Кряжев / РИА Новости

Фигурант уголовного дела о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» - управляющая ТРЦ Надежда Судденок - заявила в суде, что причиной возгорания мог стать поджог. «Есть версия, я в ней уверена. Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня - вспыхнула поролоновая куча. Я считаю, что это был поджог», - сказала она на заседании суда Заводского района Кемерова (цитата по «Интерфаксу»).

В поджоге Судденок подозревает подростков «разных национальностей», которые, по ее словам, в последнее время часто хулиганили в «Зимней вишне». «Они были разного возраста, ходили группами по семь-восемь человек, мы неоднократно вызывали полицию, есть протоколы», - рассказала она.

Судденок также опровергла информацию о том, что двери в кинозалах ТРЦ были закрыты. По ее словам, этого в ТРЦ не делали никогда, даже несмотря на жалобы. «У нас есть жалобы на хлопанье дверьми... Там автоматические магнитные замки, возможно, была неисправность», - предположила обвиняемая.

Она отметила, что не знала о нарушениях пожарной безопасности. Последняя проверка в ТРЦ, по ее словам, проводилась 14 февраля.

По словам Судденок, в «Зимней вишне» она отвечала за организационную работу и работу с кадрами. Во вторник ей предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд продлил срок задержания Судденок на 72 часа, так же как и техническому директору «Зимней вишни» Георгию Соболеву. Его задержали в ночь на 26 марта. В суде он заявил, что лично принимал участие в тушении и эвакуации людей. Соболев также утверждает, что системы пожаротушения были исправны.

Помимо этого суд продлил сроки задержания директору «Системного интегратора» Игорю Полозиненко и электромонтеру компании Александру Никитину. «Системный интегратор» занимался обслуживанием пожарной сигнализации в «Зимней вишне». По словам Полозиненко, кто-то за 15 минут до пожара отключил систему пожарной сигнализации. «В 15:55 пожарная сигнализация была отключена вручную... Кто и зачем это сделал, я не знаю», - отметил он, добавив, что последняя проверка пожарной системы в ТРЦ проходила 20 марта. После этого никаких заявок от персонала центра о неисправности системы не поступало.

Кто задержан по делу

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», расположенном в центре Кемерова, произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где располагались кинозалы, детская комната. По последним данным, во время пожара погибли 64 человека, из них 41 – дети. Следственный комитет сообщил, что получил заявления от родственников о пропаже 67 человек. По факту происшедшего СКР возбудил уголовное дело по трем статьям УК - 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

После пожара задержали и допросили пятерых подозреваемых. Это сотрудник ЧОПа, который, по данным следствия, отключил «при получении сигнала о пожаре систему оповещения»; технический директор компании - собственника здания; арендатор помещения, в котором предположительно возник пожар; сотрудник и руководитель компании, обслуживающей пожарную сигнализацию в сгоревшем торговом центре. Четверым подозреваемым уже предъявлено обвинение, и в ближайшее время предъявят обвинение пятому подозреваемому – охраннику ЧОПа, сообщил во вторник СК. Следствие обещало ходатайствовать об аресте фигурантов дела.

Из-за чего произошел пожар

Приоритетная версия пожара в «Зимней вишне» - «самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло», доложил председатель СК Александр Бастрыкин президенту Владимиру Путину. Еще одна версия - «применение открытого огня», но следователи в нее верят меньше, сказал Бастрыкин.

Он же заявил, что во время пожара двери в кинозалы ТРЦ были закрыты. Зрители, среди которых было много детей, оказались заблокированными, система безопасности торгового центра не работала, говорил Бастрыкин. «Основной состав этого персонала сбежал, бросил на произвол родителей и детей. Те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, они все первыми разбежались. У нас же практически нет потерь со стороны штата торгового центра», – отметил председатель СКР. Следствие еще не установило, кто из сотрудников администрации был ответственным за обеспечение порядка в игровой комнате и кинозалах, сказал он.

В понедельник представитель МЧС говорил, что, по версии сотрудников торгового центра, в детской комнате кто-то мог поджечь поролон. «У меня есть данные от сотрудников ТРЦ, они склоняются к версии поджога в детской комнате: кто-то поджег поролон. Это единственная версия, которую я от них слышал», - говорил также совладелец «Зимней вишни» Денис Штенгелов в интервью «Ведомостям».

Кому принадлежит торговый центр

Ритейлеры, арендовавшие площади в «Зимней вишне», заключали договор с ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (структура ООО «КДВ групп»). Об этом «Ведомостям» рассказал один из сотрудников сетей-арендаторов и подтвердили два консультанта в сфере недвижимости. «КДВ групп» - один из крупнейших в стране производителей кондитерской продукции и снэков. Его фабрики выпускают продукцию под брендами «Кириешки», «Яшкино», «Бонди».

«Интерфакс» ранее сообщал, что гендиректором ООО «Зимняя вишня» с долей в 100% является Надежда Судденок. Ей же принадлежит компания «Бизнес спорт Кемерово», расположенная в ТРЦ. По словам источника агентства, эта компания арендует третий и четвертый этажи «Зимней вишни», в том числе для сдачи в субаренду.

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