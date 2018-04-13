Самым богатым депутатом Госдумы стал единоросс Григорий Аникеев

В прошлом году он заработал 4 млрд рублей

Аникеев уже становился самым богатым депутатом Госдумы – по итогам доходов 2014 г. Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев стал лидером среди депутатов по доходам в прошлом году. Он заработал 4,3 млрд руб., следует из деклараций, опубликованных на сайте нижней палаты.

Аникеев – основатель ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом. В Госдуме он с 2007 г. До 2015 г. Аникеев входил в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В 2015 г. издание оценивало его состояние в $400 млн. Он уже становился самым богатым депутатом Госдумы – три года подряд: с 2012 г. по 2014 г.

В 2015 г. Аникеев заработал 600 млн руб., а в 2016 г. – 527,6 млн руб.

Из декларации Аникеева за 2017 г. исчезли две квартиры (170,8 кв. м и 146 кв. м), три машиноместа, два земельных участка (7338 кв. м и 900 кв. м), а также незавершенный строительством жилой дом (41,7 кв. м). Зато появился жилой дом (298,9 кв. м) и земельный участок (10 901 кв. м).

Он также задекларировал баню (380,6 кв. м), сеть канализаций и водопровода, сеть наружного освещения, еще один жилой дом (265,3 кв. м), два жилых помещения (13,1 кв. м и 22,7 кв. м), два здания КПП, земельный участок для жилого строительства и даже ограждение по границе жилого сектора.

На момент публикации материала «Ведомостям» не удалось дозвониться до Аникеева.

Тройку самых богатых депутатов по итогам 2017 г. также замыкают единороссы – Николай Борцов и Леонид Симановский с доходами в 1,14 млрд руб. и 734 млн руб. соответственно.

Среди лидеров парламентских фракций в 2017 г. больше всех заработал Геннадий Зюганов (КПРФ) – 6,3 млн руб., на втором месте Владимир Жириновский (ЛДПР) – 5,4 млн руб., следом Сергей Неверов («Единая Россия») – 4,7 млн руб. и Сергей Миронов («Справедливая Россия») – 4,5 млн руб.

В 2016 г. больше всех среди депутатов заработал Андрей Палкин, который тоже из «Единой России». Его доход был 678,5 млн руб. В 2017 г. он получил намного меньше – 50 млн руб.