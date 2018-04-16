Политика / Безопасность и право

Верховный суд изучит практику блокировки сайтов без предупреждения их владельцев

Процессуальный подход к таким делам может измениться, считают эксперты
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Прокуратура, действуя в интересах неопределенного круга лиц, вправе добиваться блокировки сайтов с запрещенной информацией без уведомления их владельцев. Такой подход надзорное ведомство собирается отстаивать в Верховном суде, следует из возражений и. о. прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга Ирины Выменец по делу о блокировке сайта Bitcoininfo.ru («Ведомости» с ними ознакомились), слушание которого назначено на 20 апреля.

Владелец Bitcoininfo.ru Николай Тонкошкуров оспаривает решение Выборгского райсуда Петербурга, который в 2016 г. по заявлению прокурора запретил распространение информации о биткойне, так как криптовалюты «являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории России». На основании решения суда доступ к сайту был заблокирован, но Тонкошкурову стало об этом известно только после блокировки. Теперь он добивается отмены этого решения, ведь его не привлекли к участию в деле, исход которого напрямую повлиял на его права и обязанности. Нет закона, запрещающего распространение информации о криптовалюте, доказывает Тонкошкуров. Выменец возражает, что в заявлении прокурора «ставился вопрос об установлении правового статуса информационного материала», а вопрос о наличии у Тонкошкурова какого-либо права суд не решал.

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