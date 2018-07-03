Даже автор СМИ – иностранного агента может быть признан агентом
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Поправки в закон о СМИ – иностранных агентах, позволяющие записать в их число всех, кто с ними сотрудничает, будут одобрены во вторник комитетом Госдумы по информационной политике. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники аппарата нижней палаты и подтвердили несколько депутатов. Принять проект во втором чтении планируется на следующей неделе.
Подготовили поправки ко второму чтению председатель комитета по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия») и зампред Думы Петр Толстой («Единая Россия»), возглавляющий рабочую группу по доработке законопроекта. Проект позволяет признать иностранными агентами любую структуру или человека не только за распространение материалов СМИ-агентов, но и если они за деньги участвуют в создании этих материалов. На таких «вторичных» агентов будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях (маркировка материалов, ежегодный аудит и отчет о деятельности раз в полгода). Порядок применения этих правил определит Минюст.
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