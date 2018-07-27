Бывший председатель Внешэкономбанка стал заместителем Орешкина

Андрей Гордеев / Ведомости

Бывший председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков назначен заместителем министра экономического развития России. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Оно уже опубликовано на сайте правительства.

Горьков окончил академию ФСБ, а также РЭУ им. Плеханова. В разное время он работал в банке «Менатеп», ЮКОСе и Сбербанке. Он пришел работать в ВЭБ в феврале 2016 г. с командой из нескольких десятков менеджеров из Сбербанка. Там он сначала был директором департамента кадровой политики, потом вошел в состав правления и был назначен заместителем председателя правления.

В мае 2018 г. президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову, который не вошел в состав нового правительства, должность председателя ВЭБа. Он согласился. При этом в тот момент председателем ВЭБа все еще был Горьков.

Горькову предлагали остаться в ВЭБе, но он отказался, говорил Шувалов: «У него было несколько предложений. Его работа оценивается положительно, позитивно, он сделал очень много».

О том, что Горьков будет работать в Министерстве экономического развития и будет курировать там внешнеэкономический блок, сообщал «Интерфакс» в июне. Эту информацию подтверждали источники «Ведомостей». Горьков займет место Алексея Груздева, добавлял один из них. Сам Горьков не стал комментировать эту информацию, потому что находился в отпуске. Груздев в конце июня перешел на другую работу: его назначили заместителем министра промышленности и торговли.

В 2017 г. чистый убыток Внешэкономбанка увеличился в 2,6 раза по сравнению с 2016 г. до рекордных 287,7 млрд руб. «Я, конечно, понимал, что банк находится в сложном состоянии, но некоторые аспекты на тот период сильно недооценивал. Я не думал, что настолько тяжелый портфель в целом. Я думал, он полегче», – рассказывал Горьков в интервью «Ведомостям».

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