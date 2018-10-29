Инициаторы референдума о пенсиях дошли до Верховного суда

Верховный суд уже неоднократно отказывался рассматривать жалобы на бездействие ЦИК Андрей Гордеев / Ведомости

Уполномоченные представители региональных групп пенсионного референдума Илья Свиридов и Мария Прусакова подали в Верховный суд иск о бездействии Центризбиркома – он отказался рассматривать их ходатайство о регистрации инициативной группы референдума о запрете на повышение пенсионного возраста, сообщил «Ведомостям» Свиридов. Ходатайство от инициативной группы, объединившей сторонников нескольких формулировок вопроса, было подано в ЦИК 8 октября, комиссия не приняла решения ни о регистрации инициативной группы, ни об отказе в такой регистрации. Бездействие ЦИК нарушило права и законные интересы значительного круга лиц, поддержавшего инициативу референдума, говорится в иске («Ведомости» располагают номером, под которым документ зарегистрирован в приемной Верховного суда).

Центризбирком пренебрег обязанностью информировать участников референдума о вопросе референдума, порядке и сроке его проведения – именно он должен был уведомить представителей всех остальных зарегистрированных инициативных подгрупп о собрании общей инициативной группы, однако это не было сделано. Заявители просят признать бездействие ЦИК незаконным и восстановить их право на участие в референдуме, обязав ЦИК зарегистрировать инициативную группу.

В августе ЦИК одобрил пять формулировок для референдума о повышении пенсионного возраста. Однако по закону для регистрации инициативной группы референдума требуется создать региональные подгруппы не менее чем в половине регионов страны, в одном регионе по схожим вопросам может быть зарегистрирована только одна подгруппа. К октябрю стало ясно, что ни одна из формулировок не набирает необходимого количества подгрупп: максимум, который смогла набрать одна из формулировок, – 24, минимум – четыре. 17 октября комиссия прекратила процедуры по реализации инициативы референдума по всем пяти ранее одобренным формулировкам в связи с истечением срока подачи в ЦИК ходатайств от не менее чем 43 региональных подгрупп. Ходатайство Свиридова, КПРФ и примкнувших к ним (в общей сложности 13 подгрупп) комиссия не стала рассматривать, так как среди подписавших ходатайство нет членов инициативной группы, зарегистрировавшей вопрос, в поддержку которого они выступают.

Секретарь ЦИК Майя Гришина убеждена, что ЦИК не бездействовал, а исполнял все предписанные законом процедуры. Впрочем, продолжает она, у Свиридова есть право на обращение в суд, а каким будет его решение, в том числе и о подсудности подобных споров, она прогнозировать не берется.

Верховный суд уже неоднократно отказывался рассматривать жалобы на бездействие ЦИК – по его мнению, это предмет рассмотрения районного суда.

Компартия много раз пыталась обжаловать бездействие ЦИК в Верховном суде, но тот каждый раз «спускал» такие жалобы в районные суды, вспоминает руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев: по его мнению, высшей судебной инстанции подсудны только постановления Центризбиркома, а действия чиновников должны проверяться на общих основаниях.