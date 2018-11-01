Как на Украине отреагировали на российские санкции

Лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко санкции мало волнуют Alexander Prokopenko / Reuters

Россия 1 ноября ввела санкции против Украины. Ограничительные меры коснулись 322 физических и 68 юридических лиц. В списке оказались украинские политики, общественные деятели, бизнесмены и чиновники. Их счета, ценные бумаги и другое имущество на территории РФ должны быть заблокированы. Они также не смогут выводить капитал за пределы России. Реакция попавших под санкции — в материале «Ведомостей».

Юлия Тимошенко, лидер фракции «Батькивщина»:

«Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет и быть не может. Попутно замечу, что в санкционном списке, к удивлению, нет "Рошена" или "Ленинской кузницы" (активы президента Петра Порошенко, которые после избрания он передал в доверительную собственность компании Rothschild. – Прим. "Ведомостей")... Что бы это могло значить? Вы не знаете?» (страница Тимошенко в Facebook).

Арсен Аваков, министр внутренних дел:

«Ошибся Путин. Нас не 322, нас — миллионы украинцев, которых точно не перешибешь не санкциями, ни уголовными делами» («Интерфакс-Украина»).

Юрий Луценко, генпрокурор Украины:

«По-моему, это чистый пиар-ход российского руководства для создания среди подданных «русской империи» впечатления, что они еще что-то могут в этом мире <...> Это предмет гордости для нас. Если он думает, что кого-то этим испугает, то вряд ли. Конкретно, что касается меня: я, конечно, проверил, есть ли я в списке. С удовольствием увидел, что я есть. Значит, я на правильном пути» («УНИАН»)

Андрей Коболев, предправления «Нафтогаза»:

«Не готов комментировать включение меня в санкционный список, поскольку активов там не было и нет, в Сочи ездить не собираюсь... А нет - таки один комментарий сделаю: "Это мелко, Хоботов» (страница Коболева в Facebook).

Рефат Чубаров, депутат Верховной рады:

«В российском государстве, которое все больше превращается в тоталитарное, существует множество очень разных других списков, на основании которых они репрессируют собственных граждан и иностранцев. Есть Росфинмониторинг. Он давно уже ведет перечень организаций и физлиц по отношению к которым имеются сведения об их «причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Вот в нем я нахожусь под номером 8112. Появление еще одного списка ничего не меняет» («Крым.Реалии»).

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