Министр обороны США Джеймс Мэттис покидает свой пост

В российско-американских отношениях уход Мэттиса ничего не изменит Brendan Smialowski / AFP

Президент США Дональд Трамп вечером в четверг сообщил в Twitter, что министр обороны Джеймс Мэттис покинет пост в конце февраля будущего года. Мэттис в письме на имя Трампа с объявлением об отставке (опубликовала The Washington Post) не приводит примеров разногласий с Трампом, но предупреждает, что тот должен подобрать себе министра обороны, разделяющего его взгляды, и сосредоточиться на укреплении связей с союзниками. Китай и Россия стремятся переделать мир под свои авторитарные представления, чтобы, в частности, не дать соседям – союзникам США принимать решения в сфере экономики и безопасности.

Отставка Мэттиса произошла после того, как стало известно о решении Трампа вывести войска из Сирии. В пятницу СNN сообщила, что Трамп может объявить в январе и о сокращении контингента США в Афганистане.

Ясно, что Мэттис пытался изменить мнение президента о выводе войск из Сирии и Афганистана, говорит эксперт Центра военно-морского анализа (США) Майкл Кофман. Мэттис представляет не только Пентагон, но и консенсус политического руководства во внешней политике США, продолжает Кофман. С его увольнением мало что может помешать президенту проводить политику, к которой он стремился: уход из Афганистана и Сирии был публично выраженным намерением Трампа.

Как и бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон, Мэттис был самым здравым членом команды Трампа, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов: во многом благодаря ему не началась эскалация напряженности на Балтике и в Сирии.

Эта отставка – продолжение тенденции, у Трампа мало кто задерживается, полагает политолог Федор Лукьянов: Мэттис – последний из знаменитых генералов в руководстве США. Трамп делал ставку именно на военных, продолжает он, но советник по нацбезопасности Майкл Флинн ушел сразу, сменивший его Герберт Макмастер ушел весной, руководитель аппарата Джон Келли – осенью и вот теперь Мэттис. Он человек жесткий, но здравомыслящий и не любитель обострений, говорит Лукьянов: гасил опасные порывы президента и не был настроен на авантюры.

В российско-американских отношениях уход Мэттиса ничего не изменит: любой кандидат Трампа будет разделять взгляды Мэттиса, что Россия и Китай – стратегические соперники США.