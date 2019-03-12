Прокуратура штата Нью-Йорк заинтересовалась финансированием проектов Trump Organization

Как пишет NYT, если финансовые нарушения будут доказаны, генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс может обязать Trump Organization выплатить штраф, в худшем случае – добиться ликвидации компании за систематическую незаконную деятельность Andres Kudacki / AP

Генпрокуратура штата Нью-Йорк направила повестки Deutsche Bank и Investors Bank с требованием предоставить документы о финансировании четырех крупных проектов Trump Organization, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом прокурорской проверки.

По информации издания, ведомство интересуют документы об открытии кредитных линий и других финансовых операциях, связанных с отелями Trump International Hotel в Вашингтоне, Trump National Doral во Флориде, Trump International Hotel и Trump International Tower в Чикаго. Надзорное ведомство также хочет проанализировать документы, связанные с отказом президента США Дональда Трампа от покупки футбольного клуба «Баффало Биллс» в 2014 г.

Прокуратура начала расследование после того, как бывший адвокат президента США Майкл Коэн дал показания в конгрессе в феврале, отмечает издание. Коэн тогда заявил о завышении стоимости активов в отчетности Trump Organization. По его словам, компания направляла Deutsche Bank недостоверные финансовые отчеты, когда просила предоставить кредиты для реализации проектов. В доказательство своих слов Коэн предоставил конгрессу копии документов, якобы подтверждающих нарушения, напоминает газета.

Trump Organization, Deutsche Bank и Investors Bank не стали комментировать информацию о запросах прокуратуры.

Как пишет NYT, если финансовые нарушения будут доказаны, генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс может обязать Trump Organization выплатить штраф, в худшем случае – добиться ликвидации компании за систематическую незаконную деятельность.

В феврале The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что конгрессмены, изучающие связи Deutsche Bank с Трампом, могут заняться выяснением того, представляют ли некоторые сделки банка интерес для расследования дела о вмешательстве России в президентские выборы в США. Как отмечала газета, в 2016 г. Deutsche Bank пытался избавиться от кредита на $600 млн – это остаток от кредитов на $1 млрд, которые немецкий банк выдал российскому в 2007–2008 гг. и реструктурировал в 2009 г. В том же году немецкий банк также пытался продать Citigroup $280 млн другого выданного ВТБ кредита, но не смог договориться об условиях сделки. ВТБ погасил остаток кредита в августе 2017 г. Deutsche Bank с 1990-х гг. кредитовал проекты Trump Organization, писала WSJ. Однако в марте 2016 г. банк отказался увеличить на несколько миллионов долларов кредит гольф-клубу Trump National Doral (входит в Trump Organization), так как опасался, что Трамп может потратить деньги на избирательную кампанию.

Генпрокурор штата Нью-Йорк несколько месяцев грозила активизировать расследование деятельности Trump Organization. В августе, ссылаясь на результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 г., она заявила, что у Трампа есть три повода для беспокойства: «Мюллер, Коэн и Джеймс». В ноябре, после избрания генпрокурором, Джеймс говорила: «Я буду освещать каждый темный уголок его сделок с недвижимостью и каждую сделку, требуя справедливости на каждом шагу».