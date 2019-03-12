Европарламент признал «Северный поток – 2» угрозой ЕС

Paul Langrock / Nord Stream 2

Европарламент принял резолюцию «О состоянии отношений России и ЕС», в которой говорится, что строительство газопровода «Северный поток – 2» угрожает внутреннему рынку Евросоюза. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

«Члены Европарламента вновь выражают беспокойство, что проект «Северный поток – 2» может усилить зависимость Евросоюза от поставок российского газа, а также угрожает внутреннему рынку ЕС», – отмечается в сообщении.

Полный текст принятой резолюции пока не опубликован. Но в проекте, который выносился на голосование, содержатся жесткие формулировки: ее авторы подчеркивали, что строительство трубопровода «должно быть остановлено».

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России через Балтийское море до Германии. Труба пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». В проекте участвуют пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper. Срок ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» – конец 2019 г., пропускная способность – 55 млрд куб. м.

В сообщении Европарламента говорится, что депутаты призвали пересмотреть соглашение России и ЕС о сотрудничестве и партнерстве, которое было заключено в 1997 г. Парламентарии считают, что в отношениях с Москвой необходима избирательность, кооперация возможна в таких вопросах, как изменение климата, энергетическая безопасность, диджитализация, искусственный интеллект и борьба с терроризмом. Более близкие отношения могут быть достигнуты лишь в том случае, если Россия начнет соблюдать минские договоренности по конфликту на востоке Украины и начнет следовать нормам международного права, подчеркнули депутаты.

Учитывая нарушение Россией международного права, парламентарии, согласно резолюции, должны быть готовы принять новые санкции, в особенности те, которые касаются физических лиц, отмечается в сообщении Европарламента. «Санкции должны быть пропорциональны угрозам, которые представляет Россия», – говорится в тексте.

Также депутаты осудили Россию за «кампании по дезинформации» и кибератаки; нарушение воздушного пространства европейских стран, в особенности в регионе Балтийского моря; за поддержку авторитарных режимов, в частности в КНДР, Иране, Венесуэле и Сирии; нелегальную финансовую деятельность и отмывание денег.

Против «Северного потока – 2» последовательно выступает администрация президента США. 12 декабря 2018 г. палата представителей конгресса одобрила резолюцию, в которой выступила за введение санкций против «Северного потока – 2» и призвала европейские страны отказаться от участия в проекте. В Кремле неоднократно подчеркивали, что «Северный поток – 2» является исключительно коммерческим проектом.

Зависимость от российского газа несет в себе большие риски для Европы, говорится в статье американского постпреда в ЕС Гордона Сонланда, опубликованной 12 марта в газете Financial Times в разделе «Мнения». «Европейцы обсуждают, инвестировать ли миллиарды в поддерживаемую Россией газовую инфраструктуру, в том числе «Северный поток – 2». Им не стоит этого делать. Они и не должны, ведь альтернативные источники поставок по доступным ценам уже существуют и еще больше будет введено в строй – в восточном Средиземноморье, Каспийском море и США», – пишет Сонланд. По его мнению, сейчас у Европы есть «появляющаяся раз в поколение возможность ослабить энергетическую хватку России».

Пять лет назад, когда Россия «незаконно вторглась в Крым», Еврокомиссия призвала диверсифицировать источники поставок газа, однако доля России на европейском рынке выросла с 30% в 2014 г. до 37% в 2018 г., указал Сонланд. Но, разрешив поставки газа по новым маршрутам в обход Украины, Европа приютит троянского коня и снова окажется уязвима перед возможным отключением газа в предстоящие зимы, предупредил он. «Путин использует энергоресурсы как политическое оружие. Европе не стоит полагаться на демонстрирующую голый торс версию злодея Волан-де-Морта из «Гарри Поттера» в качестве поставщика, даже если его газ немного дешевле. Есть варианты и получше», – завершил статью Сонланд.

Законотворчество в ЕС – сложный и многоступенчатый процесс, говорит аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов. Это запредельный уровень бюрократии и при отсутствии какого-либо серьезного внешнего стимула процесс принятия законов в ЕС занимает долгие месяцы, а то и годы, констатирует он. Резолюция Европарламента, отмечает аналитик, – это всего лишь призыв обратить внимание на проблему и начать предпринимать какие-то шаги, но никак не закон. Очевидно, что большинство европарламентариев не разделяют российский взгляд на европейскую энергетическую безопасность и настроены крайне скептично относительно «Северного потока – 2», подчеркивает Капитонов. Резолюции против проекта принимались не единожды, указывает он, но все они были только призывами, пусть и демонстрирующими отношение значительной части европейского истеблишмента. Создать реальные проблемы «Северному потоку – 2» пока может только новая редакция Европейской газовой директивы (для эксплуатации газопровода) и тлеющая угроза американских санкций (для строительства газопровода), заключает аналитик.