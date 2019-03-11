Как «Северный поток – 2» стал яблоком раздора между США и Германией

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Ангела Меркель давала разные объяснения того, почему она поддерживает строительство «Северного потока – 2» Nord Stream – 2

Перед визитом в Белый дом прошлой весной канцлер Германии Ангела Меркель и ее советники договорились избегать с президентом Дональдом Трампом разговоров о строительстве газопровода «Северный поток – 2». Но как только Меркель заняла место около стола президента в Овальном кабинете, он заявил ей: «Ангела, вам стоит прекратить покупать газ у Путина».

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, присутствовавших при той встрече, в статье о «Северном потоке – 2» и разногласиях, которые он вызывает у руководителей США и Германии, позицией которой недовольны и некоторые страны Евросоюза, а также Украина. Работы по прокладке газопровода продолжаются, хотя Белый дом пригрозил ввести санкции против проекта, которые могут заставить участвующие в нем западные компании выйти из него. В Вашингтоне и в правительствах ряда европейских стран, прежде всего в Восточной Европе, полагают, что газопровод усилит зависимость Евросоюза от России. Об этом, в частности, заявил Ричард Греннел, посол США в Германии и близкий к Трампу чиновник.