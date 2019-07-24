Большинство москвичей знают о протестах из-за выборов в Мосгордуму

Однако лично участвовать в них готовы лишь 11% жителей столицы

Большинство москвиче знает о протестах, а некоторые в них учавствуют Евгений Разумный / Ведомости

О проходящих в Москве протестных акциях из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму знают 59% москвичей, следует из опроса, проведенного фондом «Петербургская политика». Лично готовы принять в них участие лишь 11% респондентов. Поддерживают протесты, но не готовы в них участвовать – 20%, еще треть опрошенных акции не поддерживают.

Лишь 3% москвичей после протестов изменили свое решение о том, за кого голосовать. При этом 13% сообщили, что будут голосовать за кандидата от «Единой России» (на самом деле все кандидаты-единороссы идут на выборы самовыдвиженцами. – «Ведомости»), 11% выберут независимого кандидата, 6% – выдвиженца КПРФ, а более 30% опрошенных затруднились ответить.

Основную вину за отказ в регистрации москвичи возлагают на самих кандидатов (22%) и на Мосгоризбирком (8%). В то же время половина опрошенных респондентов считает, что выборы в Мосгордуму пройдут с нарушениями. Принять участие в сентябрьских выборах планируют 59% горожан, 14% говорят, что точно определились с выбором, но более двух третей (68%) еще не решили, за кого голосовать.

На вопрос, как за последние два года изменилась ситуация в Москве, 56% опрошенных ответили, что в лучшую сторону, 23% – что в худшую. 44% верят, что через год ситуация изменится в лучшую сторону, 22% – что в худшую. При этом 64% респондентов признаются, что среди их ближайшего окружения преобладают тревожные настроения, и только 21% говорит о спокойствии. Работой мэра Москвы Сергея Собянина удовлетворены 65%, недовольны – 26%.

Инициативный телефонный опрос 1200 жителей Москвы был проведен фондом «Петербургская политика» 20–22 июля. Статистическая погрешность не превышает 2,6%.

Информированность москвичей об акциях протеста не удивляет: много информации в соцсетях, а в Москве у них большое проникновение, говорит председатель правления «Петербургской политики» Леонид Давыдов. По его словам, реальная явка на выборах в Мосгордуму пока возможна на уровне 25–30%. «Москвичи возлагают ответственность за недопуск к выборам на самих кандидатов, потому что те не смогли объяснить обратное или граждане им не поверили. Пока стоит иметь в виду, что сейчас лето, многие участники опроса не имеют собственной позиции и пока виден больше инерционный сценарий кампании», – добавляет эксперт.

Люди знают о протестах, потому что читают об этом в интернете, который становится конкурентом для телевидения, считает политолог Алексей Макаркин: «То, что 11% опрошенных декларируют желание выйти на протесты, – немало, особенно в условиях, когда многие боятся выходить на акции. Москва – город благополучный, здесь мало социального протеста, поэтому тут он носит общественно-политический характер». Из опроса следует, что декларируемая явка на выборах в Мосгордуму довольно высокая, но понятно, что эти данные надо переоценивать и она будет ниже, отмечает эксперт: «Но это все равно довольно большой процент, очевидно, явка будет выше, чем в 2014 г. Тогда для политизированного среднего класса ситуация в Москве была неблагоприятная, они понимали, что их кандидаты выборы не выиграют. Сейчас же эта часть общества почувствовала, что у нее есть шанс. Кроме того, и в целом протестные настроения растут».

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. Фотографии