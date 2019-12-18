Политика

Избирательную систему Петербурга ждет реформа

Оскандалившиеся муниципальные комиссии фактически заменят территориальные
Анастасия Корня
Петр Ковалев / ТАСС

Подведение итогов муниципальных выборов в Санкт-Петербурге отложено в связи с отсутствием председателя ЦИК Эллы Памфиловой, которая намеревалась провести «разбор полетов» лично – она находится на обследовании, сообщил зампред комиссии Николай Булаев. Однако это не помешало ЦИК одобрить представленный городским избиркомом план реорганизации системы избирательных комиссий: число территориальных избирательных комиссий в городе должно увеличиться с 30 до 64, они должны получить статус юридических лиц и «освобожденных» председателей. Как сообщил председатель горизбиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко, 90 муниципальным советам уже предложили расформировать свои избирательные комиссии. 

По оценке ЦИК, прошедшие в сентябре в Санкт-Петербурге выборы депутатов местных советов оказались беспрецедентными по цинизму и количеству нарушений: избирательные комиссии прятались от кандидатов и запирали перед ними двери, путали документы, а председатели избиркомов сбегали с бюллетенями до подведения итогов голосования. В сентябре ЦИК признал неудовлетворительной работу горизбиркома на муниципальных выборах и поручил ему рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения. Там также задумались о мерах по укреплению избирательной вертикали: сейчас муниципальные комиссии независимы от вышестоящих, именно на это списали значительную часть возникших на выборах проблем. ЦИК направит в кремлевскую рабочую группу по вопросам совершенствования избирательного законодательства (возглавляет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко) предложения о признании Центризбиркома вышестоящей комиссией по отношению ко всем избирательным комиссиям, включая муниципальные, говорила ранее Памфилова. Это даст ему возможность самостоятельно отменять решения таких комиссий. Среди других предложений ЦИК обязательное согласование кандидатуры председателя муниципальной комиссии с горизбиркомом.

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Мнения

Однако в Санкт-Петербурге по-своему решили вопрос укрепления вертикали. Объявить конкурс на должности в новых территориальных избирательных комиссиях планируют уже 25 января. 

Логика принятого решения в перспективе должна привести к передаче полномочий от муниципальных комиссий к территориальным, говорит сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. Но, предупреждает он, это только начало долгого и непростого процесса реформирования муниципальных комиссий Петербурга. Уже сейчас можно предвидеть две проблемы: во-первых, скорее всего без боя муниципалитеты полномочия не передадут, а во-вторых, важно, кто станет членами новых территориальных комиссий и не получится ли, что «поменяют шило на мыло».

Руководитель фракции «Яблока» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский сомневается в том, что реформа решит проблемы, с которыми на этих выборах столкнулись кандидаты и избиратели: территориальные комиссии – такой же элемент административной системы, обеспечивающий победу представителей власти на выборах. Но они все-таки более подотчетны и подконтрольны, так что какого-то прогресса стоит ожидать. «Будет немного лучше, чем сейчас», – прогнозирует он. 

Инициированная в Санкт-Петербурге реформа никак не отразится на предложениях ЦИК по укреплению избирательной вертикали, заверил Булаев: работа над ними находится в завершающей стадии. ЦИК близок к тому, чтобы предложить эти темы для обсуждения тем, кто обладает правом законодательной инициативы. Сейчас в России 3191 избирательная муниципальная комиссия, из них около 100 исполняют полномочия территориальных избиркомов. Так, практически нет территориальных избирательных комиссий в Белгородской области и Алтайском крае. «Это не запрещено, но мне кажется, это неправильно», – рассуждает Булаев. Территориальные избиркомы занимаются выборами в федеральные региональные органы власти, неправильно передавать такие  полномочия на муниципальный уровень, объясняет он.  

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