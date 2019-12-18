Избирательную систему Петербурга ждет реформа
Подведение итогов муниципальных выборов в Санкт-Петербурге отложено в связи с отсутствием председателя ЦИК Эллы Памфиловой, которая намеревалась провести «разбор полетов» лично – она находится на обследовании, сообщил зампред комиссии Николай Булаев. Однако это не помешало ЦИК одобрить представленный городским избиркомом план реорганизации системы избирательных комиссий: число территориальных избирательных комиссий в городе должно увеличиться с 30 до 64, они должны получить статус юридических лиц и «освобожденных» председателей. Как сообщил председатель горизбиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко, 90 муниципальным советам уже предложили расформировать свои избирательные комиссии.
По оценке ЦИК, прошедшие в сентябре в Санкт-Петербурге выборы депутатов местных советов оказались беспрецедентными по цинизму и количеству нарушений: избирательные комиссии прятались от кандидатов и запирали перед ними двери, путали документы, а председатели избиркомов сбегали с бюллетенями до подведения итогов голосования. В сентябре ЦИК признал неудовлетворительной работу горизбиркома на муниципальных выборах и поручил ему рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения. Там также задумались о мерах по укреплению избирательной вертикали: сейчас муниципальные комиссии независимы от вышестоящих, именно на это списали значительную часть возникших на выборах проблем. ЦИК направит в кремлевскую рабочую группу по вопросам совершенствования избирательного законодательства (возглавляет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко) предложения о признании Центризбиркома вышестоящей комиссией по отношению ко всем избирательным комиссиям, включая муниципальные, говорила ранее Памфилова. Это даст ему возможность самостоятельно отменять решения таких комиссий. Среди других предложений ЦИК – обязательное согласование кандидатуры председателя муниципальной комиссии с горизбиркомом.
Однако в Санкт-Петербурге по-своему решили вопрос укрепления вертикали. Объявить конкурс на должности в новых территориальных избирательных комиссиях планируют уже 25 января.
Логика принятого решения в перспективе должна привести к передаче полномочий от муниципальных комиссий к территориальным, говорит сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. Но, предупреждает он, это только начало долгого и непростого процесса реформирования муниципальных комиссий Петербурга. Уже сейчас можно предвидеть две проблемы: во-первых, скорее всего без боя муниципалитеты полномочия не передадут, а во-вторых, важно, кто станет членами новых территориальных комиссий и не получится ли, что «поменяют шило на мыло».
Руководитель фракции «Яблока» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский сомневается в том, что реформа решит проблемы, с которыми на этих выборах столкнулись кандидаты и избиратели: территориальные комиссии – такой же элемент административной системы, обеспечивающий победу представителей власти на выборах. Но они все-таки более подотчетны и подконтрольны, так что какого-то прогресса стоит ожидать. «Будет немного лучше, чем сейчас», – прогнозирует он.
Инициированная в Санкт-Петербурге реформа никак не отразится на предложениях ЦИК по укреплению избирательной вертикали, заверил Булаев: работа над ними находится в завершающей стадии. ЦИК близок к тому, чтобы предложить эти темы для обсуждения тем, кто обладает правом законодательной инициативы. Сейчас в России 3191 избирательная муниципальная комиссия, из них около 100 исполняют полномочия территориальных избиркомов. Так, практически нет территориальных избирательных комиссий в Белгородской области и Алтайском крае. «Это не запрещено, но мне кажется, это неправильно», – рассуждает Булаев. Территориальные избиркомы занимаются выборами в федеральные региональные органы власти, неправильно передавать такие полномочия на муниципальный уровень, объясняет он.