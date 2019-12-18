Избирательную систему Петербурга ждет реформа

По оценке ЦИК, прошедшие в сентябре в Санкт-Петербурге выборы депутатов местных советов оказались беспрецедентными по цинизму и количеству нарушений: избирательные комиссии прятались от кандидатов и запирали перед ними двери, путали документы, а председатели избиркомов сбегали с бюллетенями до подведения итогов голосования. В сентябре ЦИК признал неудовлетворительной работу горизбиркома на муниципальных выборах и поручил ему рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения. Там также задумались о мерах по укреплению избирательной вертикали: сейчас муниципальные комиссии независимы от вышестоящих, именно на это списали значительную часть возникших на выборах проблем. ЦИК направит в кремлевскую рабочую группу по вопросам совершенствования избирательного законодательства (возглавляет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко) предложения о признании Центризбиркома вышестоящей комиссией по отношению ко всем избирательным комиссиям, включая муниципальные, говорила ранее Памфилова. Это даст ему возможность самостоятельно отменять решения таких комиссий. Среди других предложений ЦИК – обязательное согласование кандидатуры председателя муниципальной комиссии с горизбиркомом .