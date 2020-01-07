Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

Документ вносит изменения в принятый в апреле закон о признании террористической организацией центрального командования вооруженных сил США. Он стал ответом на решение Пентагона приравнять к террористам членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Теперь в список террористов помимо центрального командования вошли министерство обороны США, связанные с ним учреждения, чиновники ведомства, причастные к гибели генерала Касема Сулеймани, а также все американские военные.