Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
Иранский национальный парламент 7 января в срочном порядке принял закон, приравнивающий Пентагон и американскую армию в целом к террористическим организациям, передает агентство Fars. Депутаты проголосовали единогласно.
Документ вносит изменения в принятый в апреле закон о признании террористической организацией центрального командования вооруженных сил США. Он стал ответом на решение Пентагона приравнять к террористам членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Теперь в список террористов помимо центрального командования вошли министерство обороны США, связанные с ним учреждения, чиновники ведомства, причастные к гибели генерала Касема Сулеймани, а также все американские военные.
Кроме того, новый закон обязывает правительство выделить КСИР 200 млн евро из фонда национального развития Ирана на то, чтобы отомстить за убийство Сулеймани.
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