«Выборы отошли на второй план на фоне коронавируса, Белоруссии и отравления Навального»Политологи об итогах единого дня голосования
По итогам прошедшего единого дня голосования все губернаторы и врио глав регионов победили в первом туре, а «Единая Россия» получила большинство в заксобраниях. Сюрпризом стала потеря контроля «Единой России» в городских думах в Томске, Новосибирске и Тамбове. В Томске и Новосибирске влияние на результат оказало «Умное голосование», а в Тамбове триумфатором местных выборов стала партия «Родина».
«Ведомости» спросили политологов, как они оценивают итоги прошедшего единого дня голосования – последнего перед федеральной кампанией по выборам в Госдуму.
Александр Кынев, эксперт фонда «Либеральная миссия»:
«На губернаторских выборах была полная «стерилизация бюллетеней». Конкуренты были в абсолютно управляемых регионах типа Кубани, а там, где выборы проходят более-менее честно, вроде Архангельской и Иркутской областей, конкурентов, по сути, не было. Коммунист Михаил Щапов в Иркутской области провел очень слабую кампанию. В 2015 г. у [экс-губернатора региона Сергея] Левченко была сильная коалиция, при поддержке которой он шел. У Щапова не было ни коалиции, ни денег, ни кампании. И известности такой, как у Левченко, не было.
По заксобраниям у «Единой России» медианное падение где-то 10% по сравнению с 2015 г. При этом в Коми – минус 30%. Было почти 60%, а стало 28%. В прошлом году падение было примерно таким же. При этом есть абсолютно провальные конкретные кампании. Количество побед оппозиционеров по одномандатным округам в таких городах, как Тамбов, Томск, Новосибирск, очень большое.
Трехдневное голосование практически ни на что не повлияло, явка почти та же, что и раньше. Смысл его заключается в том, что тех избирателей, которых раньше загоняли в один день на участок, теперь загоняют в пятницу и субботу – видимо, это психологически должно влиять на людей так, чтобы они не голосовали с фигой в кармане.
«Умное голосование» прямо пропорционально известности Алексея Навального. Максимальный эффект был в Новосибирске и Томске. В прошлом году на выборах в Мосгордуму оно дало где-то 10–15%. В этом году – примерно 5–7%. По остальным регионам эффект был небольшой. Чем город меньше, тем известность Навального меньше, тем влияние «Умного голосования» меньше. Так что история с «Умным голосованием» – это история про регионы, где у Навального есть какой-то рейтинг и где есть штабы Навального, как в Новосибирске и Томске. Например, во Владимире «Единая Россия» выиграла все округа, хотя «Умное голосование» было по всем регионам. Значит, тут нулевой эффект. То же самое в Калуге. Там, где город небольшой, и там, где нет сильного штаба, там и эффекта от «Умного голосования» нет».
Евгений Минченко, президент международного коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»:
«Результаты власти на прошедших выборах объясняются, во-первых, выходом страны из коронавирусного кризиса. У избирателей сложилось впечатление, что Россия справилась с этой проблемой лучше, чем многие страны. Во-вторых, я думаю, событиями в Белоруссии. Люди увидели риск еще одной «цветной революции», и для лоялистов это стало сигналом поддерживать власть. Третья причина – снижение мотивации у оппозиционеров, особенно на выборах губернаторов. Еще год назад было четыре избранных против воли Кремля губернатора, а теперь осталось двое. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко добровольно-принудительно ушел в отставку, а губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказался в СИЗО. Понятно, что в этих условиях для оппозиционного кандидата губернаторское кресло выглядит уж очень сомнительным призом.
Кроме того, сработало трехдневное голосование. Видны регионы, где был очень высокий процент досрочного голосования, близкий к белорусским цифрам, – это Краснодарский край, Татарстан и т. д. Возможно, действительно львиная доля результата была получена именно во время этих дней досрочного голосования.
Наконец, ряд губернаторов – как действующих, так и врио губернаторов – показали новый стиль, перехватив даже в какой-то степени антиистеблишментные протестные настроения. По крайней мере, по стилистике они выглядели как современные антиистеблишментные политики. Ряд действующих губернаторов также серьезно перезагрузили свои образы.
Думаю, что Кремль признал успешной практику трехдневного голосования. Более того, появился еще дополнительный рычаг давления на традиционные оппозиционные партии – это новые партийные проекты. Мы видим, что и «Новые люди» неплохо выступили, и «За правду», и «Зеленая альтернатива». Этим власть показывает оппозиционным парламентским партиям, что есть и другие проекты.
Что же касается случаев утраты контроля партией «Единая Россия» в горсоветах Томска и Новосибирска – это как раз подтверждает мой тезис о том, что за губернаторские кресла оппозиционеры всерьез бороться не готовы, но за горсоветы им ничего не будет. Власти надо изучать эти моменты, в том числе и то, что, например, в Новосибирске, по предварительным данным, по округу выиграл руководитель штаба Алексея Навального Сергей Бойко. Это, конечно же, является тревожным сигналом, но пока это в рамках устойчивости системы».
Константин Костин, руководитель Фонда развития гражданского общества:
«Главным ресурсом наращивания рейтинга, если мы говорим о врио губернаторов, была работа по проблемной повестке, решение злободневных проблем в ЖКХ, благоустройстве и социальной сфере. Это позволяло показывать достижения здесь и сейчас, и по успешности этой работы люди оценивали деловые качества и способность управлять регионом. Поэтому у кандидатов, имевших доступ к власти, было естественное преимущество.
У каких-то переизбиравшихся губернаторов были признаваемые населением заслуги перед регионом, поэтому у них проблем не было. Там, где таких заслуг не так много, и результаты у губернаторов ниже. Но в любом случае возможность во время выборного года решать проблемы региона дает преимущество. Отсутствие вторых туров можно объяснить тем, что оппоненты не были готовы и не смогли воспользоваться появившимся окном возможностей. Многие из них скорее работали на свой рейтинг в контексте думских выборов 2021 г. В Архангельской области была закрыта повестка с полигоном в Шиесе, а то, что в Ненецком автономном округе не проголосовал за врио губернатора Александра Цыбульского, объясняется отголосками истории с объединением области с НАО. В Иркутской области у врио был сильный конкурент, плюс это регион с тяжелой электоральной историей. Но впервые за 20 лет была создана коалиция между врио губернатора и местной и элитой, и она сработала.
«Единая Россия» хорошо поработала на выборах в заксобрания, где-то есть небольшая потеря мандатов по сравнению с 2015 г. Но везде рост результата по сравнению со стартовым рейтингом на начало кампании, а также первое место по спискам и большинство по округам. Трехдневное голосование больше повлияло на явку – люди, которые в других обстоятельствах не пришли бы на выборы, в этот раз до участков дошли. Что же касается административных усилий, то три дня досрочки не слишком облегчили жизнь».
Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика»:
«Сохраняется проблема с голосованием за власть в крупных городах. Мы видим довольно серьезные различия по голосованию в областных центрах, самый яркий пример – Тамбов, где довольно серьезно различаются показатели голосования за «Единую Россию» на выборах в гордуму и за губернатора. В случае Новосибирска существует раскол партии власти, где эту роль одновременно играют «Единая Россия» и КПРФ. Томск исторически свободолюбивый город, поэтому там периодически были такие результаты выборов.
Уверенные победы кандидатов от власти объясняются слабостью их оппонентов, обусловленной как муниципальным фильтром, так и в некоторых случаях намеренной тактикой партий. Еще одно объяснение – отсутствие крупных ошибок в кампаниях со стороны властей. Не было и действий властей, которые бы резко увеличивали партийный антирейтинг. В целом повестка выборов не играла большой роли для людей на фоне коронавируса, событий в Белоруссии и отравления Навального, следствием чего стало отсутствие особой протестной мобилизации».