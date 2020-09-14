«Выборы отошли на второй план на фоне коронавируса, Белоруссии и отравления Навального»

У каких-то переизбиравшихся губернаторов были признаваемые населением заслуги перед регионом, поэтому у них проблем не было. Там, где таких заслуг не так много, и результаты у губернаторов ниже. Но в любом случае возможность во время выборного года решать проблемы региона дает преимущество. Отсутствие вторых туров можно объяснить тем, что оппоненты не были готовы и не смогли воспользоваться появившимся окном возможностей. Многие из них скорее работали на свой рейтинг в контексте думских выборов 2021 г. В Архангельской области была закрыта повестка с полигоном в Шиесе, а то, что в Ненецком автономном округе не проголосовал за врио губернатора Александра Цыбульского, объясняется отголосками истории с объединением области с НАО. В Иркутской области у врио был сильный конкурент, плюс это регион с тяжелой электоральной историей. Но впервые за 20 лет была создана коалиция между врио губернатора и местной и элитой , и она сработала.