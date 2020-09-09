«Умное голосование» Алексея Навального укажет на успешных оппозиционеров

Такой метод сторонники Навального признали успешным в 2019 г., когда 20 из 45 мест в Мосгордуме заняли поддержанные «умным голосованием» кандидаты (всего такой механизм использовался более чем в 30 регионах). В 2020 г. было проанализировано 6000–7000 кандидатов на выборах разного уровня, а поддержано 1170, объявил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков, не уточнив, где именно баллотируются эти люди. Одна из задач выстраивания механизма «умного голосования» – подготовка к федеральным выборам. «Если мы базу сторонников, которые согласны вписаться в «умное голосование», увеличим к 2021 г. в 3 раза, то чисто арифметически ни одного единоросса-одномандатника в Госдуме не будет», – говорил Волков Deutsche Welle.