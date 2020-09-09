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«Умное голосование» Алексея Навального укажет на успешных оппозиционеров

Его сторонники отобрали своих кандидатов на выборах 13 сентября
Константин Гликин Максим Иванов
Сторонникам Алексея Навального укажут на самых правильных оппозиционеров /Anton Vaganov / Reuters

13 сентября на всех уровнях выборов, кроме губернаторов и выборов в небольших муниципалитетах, будет работать организованное штабом Навального «умное голосование». Этот механизм предполагает, что сторонникам оппозиционного политика будет предложено поддержать определенных кандидатов из оппозиции, которые с наибольшей вероятностью могут победить кандидатов «Единой России».

Такой метод сторонники Навального признали успешным в 2019 г., когда 20 из 45 мест в Мосгордуме заняли поддержанные «умным голосованием» кандидаты (всего такой механизм использовался более чем в 30 регионах). В 2020 г. было проанализировано 6000–7000 кандидатов на выборах разного уровня, а поддержано 1170, объявил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков, не уточнив, где именно баллотируются эти люди. Одна из задач выстраивания механизма «умного голосования» – подготовка к федеральным выборам. «Если мы базу сторонников, которые согласны вписаться в «умное голосование», увеличим к 2021 г. в 3 раза, то чисто арифметически ни одного единоросса-одномандатника в Госдуме не будет», – говорил Волков Deutsche Welle.

От комментариев «Ведомостям» Волков отказался. Собеседник в Центризбиркоме сказал «Ведомостям», что в задачи комиссии не входит подсчет тех, кого поддерживает Навальный.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных