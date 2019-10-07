В администрации президента сделали выводы из выборов в Мосгордуму
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Итоги сентябрьских выборов в Мосгордуму были благожелательно восприняты и властью, сохранившей контроль над парламентом, и оппозицией, расширившей представительство и получившей 20 из 45 мест. Об этом говорится в ежемесячном рейтинге общественно-политической устойчивости регионов от фонда «Петербургская политика». Понятно, что мэрия рассчитывала на большее, но по итогам довольны все, поясняет президент фонда Михаил Виноградов: «Дума подконтрольна, вариантов дробить оппозицию много. Понятно, что мечты были другие, но с точки зрения баланса сил технически ничего страшного не случилось, хотя политически это было больно».
Администрация президента придерживается иного мнения. За последние две недели выборы в Мосгордуму обсуждались на двух закрытых мероприятиях – круглом столе, который провел ВЦИОМ с участием сотрудников администрации президента, и семинаре администрации для политтехнологов, работавших на региональных выборах.
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