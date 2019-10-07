В администрации президента сделали выводы из выборов в Мосгордуму

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В преддверии думской кампании 2021 г. власти придется подумать не только о выборах, но и о протестах (на фото – митинг в Москве на пр-те Сахарова 10 августа) Максим Стулов / Ведомости

Итоги сентябрьских выборов в Мосгордуму были благожелательно восприняты и властью, сохранившей контроль над парламентом, и оппозицией, расширившей представительство и получившей 20 из 45 мест. Об этом говорится в ежемесячном рейтинге общественно-политической устойчивости регионов от фонда «Петербургская политика». Понятно, что мэрия рассчитывала на большее, но по итогам довольны все, поясняет президент фонда Михаил Виноградов: «Дума подконтрольна, вариантов дробить оппозицию много. Понятно, что мечты были другие, но с точки зрения баланса сил технически ничего страшного не случилось, хотя политически это было больно».

Администрация президента придерживается иного мнения. За последние две недели выборы в Мосгордуму обсуждались на двух закрытых мероприятиях – круглом столе, который провел ВЦИОМ с участием сотрудников администрации президента, и семинаре администрации для политтехнологов, работавших на региональных выборах.