Политика / Власть
Статья опубликована в № 4915 от 08.10.2019 под заголовком: Москва дала урок Кремлю

В администрации президента сделали выводы из выборов в Мосгордуму

Среди главных ошибок названы самовыдвижение единороссов и слабая мобилизация пенсионеров

Итоги сентябрьских выборов в Мосгордуму были благожелательно восприняты и властью, сохранившей контроль над парламентом, и оппозицией, расширившей представительство и получившей 20 из 45 мест. Об этом говорится в ежемесячном рейтинге общественно-политической устойчивости регионов от фонда «Петербургская политика». Понятно, что мэрия рассчитывала на большее, но по итогам довольны все, поясняет президент фонда Михаил Виноградов: «Дума подконтрольна, вариантов дробить оппозицию много. Понятно, что мечты были другие, но с точки зрения баланса сил технически ничего страшного не случилось, хотя политически это было больно».

Администрация президента придерживается иного мнения. За последние две недели выборы в Мосгордуму обсуждались на двух закрытых мероприятиях – круглом столе, который провел ВЦИОМ с участием сотрудников администрации президента, и семинаре администрации для политтехнологов, работавших на региональных выборах.

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Комментарии
Arty
05:13 08.10.2019
Провластные "жулики и воры" даже не допускают такую опцию как честные выборы без спойлеров , прикормленных графологов и прочих мошеннических ухищрений.
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