Президент США Дональд Трамп обещает скоро выздороветь от COVID-19

По словам Медоуза, Трамп продолжает выполнять свои президентские обязанности. Также глава аппарата Белого дома отметил, что страх, поднятый в СМИ, иррационален, хотя озабоченность американцев здоровьем президента вполне понятна. «Я видел отчеты о передаче власти, кто заменит того или иного человека. И хотя в интернете по таким ссылкам переходят многие и раздувают эту тему на телевидении, вопрос о передаче власти и даже риск его возникновения никогда не рассматривались», – сообщил он. По словам советника Трампа по нацбезопасности Роберта O’Брайена, президент останется в больнице «еще на какое-то время». Конкретной информации об изменении в графике дебатов кандидатов в президенты США, ближайшие из которых назначены на 15 октября, также не публиковалось. Электоральный рейтинг Трампа после сообщений о его болезни незначительно упал – по данным агрегатора опросов RCP, с 42,9% 2 октября до 42,5% 4 октября. Рейтинг Байдена за этот же период поднялся с 50,3 до 50,6%.