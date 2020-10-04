Президент США Дональд Трамп обещает скоро выздороветь от COVID-19

Президент США Дональд Трамп обещает скоро выздороветь от COVID-19Но его болезнь скорее негативно скажется на его предвыборных шансах
Заразившийся коронавирусом президент США «идет на поправку». Об этом 4 октября в эфире телеканала Fox News заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз. По его словам, состояние Трампа «невероятно улучшилось» по сравнению с предыдущим днем. 2 октября Трамп страдал от жара, а уровень кислорода в его крови резко упал. Но позже жар прошел, уровень кислорода повысился. «Основываясь на результатах, доступных сейчас, я очень, очень оптимистичен», – заявил в связи с этим Медоуз. Конкурент Трампа от демократов Джо Байден пожелал ему скорейшего выздоровления.
Сам Трамп тоже объявил, что его самочувствие улучшилось. 3 октября он распространил видеообращение из больницы, в котором говорил о своем хорошем состоянии. А на следующий день еще раз обратился к нации из больницы – видеообращение было опубликовано на официальном аккаунте президента в Twitter. Трамп поблагодарил медицинский персонал и заявил, что скоро вернется к своим президентским обязанностям в полном объеме и, конечно, «закончит избирательную кампанию так, как это планировалось». Также Трамп объявил, что сражается не только за больных COVID-19 граждан США, но и за миллионы зараженных по всему миру. «Я определенно чувствую себя хорошо. Следующие несколько дней будут проверкой, поэтому посмотрим, что случится дальше», – заключил президент в своем обращении.
О том, что Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом, стало известно 2 октября. Они сдали тест на COVID-19, который оказался положительным. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter. Как сообщила пресс-секретарь президента Кайли Макэнани, 3 октября Трампа по рекомендации врачей отправили в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). Его супруга осталась на карантине в Белом доме. В госпитале Трампу ввели антитела, прописали витамины, мелатонин и аспирин. Личный врач президента Шон Конли отмечал, что Трамп остается в хорошем расположении духа, несмотря на усталость.
The Guardian сообщила, что президенту ввели препарат на основе антител REGN-COV2. Как заметило издание, профессор Оксфордского университета Питер Хорби заявил, что этот препарат «один из самых многообещающих» лекарств против коронавируса. По словам Хорби, REGN-COV2 дает «продолжительную защиту» на период от четырех до шести недель и прекрасно подходит для пожилых пациентов. Препарат был разработан американской компанией Regeneron Pharmaceuticals. Помимо REGN-COV2 врачи военного госпиталя прописали Трампу Remdesvir, разработку другой американской компании – Gilead Sciences. Он был одобрен Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA).
По словам Медоуза, Трамп продолжает выполнять свои президентские обязанности. Также глава аппарата Белого дома отметил, что страх, поднятый в СМИ, иррационален, хотя озабоченность американцев здоровьем президента вполне понятна. «Я видел отчеты о передаче власти, кто заменит того или иного человека. И хотя в интернете по таким ссылкам переходят многие и раздувают эту тему на телевидении, вопрос о передаче власти и даже риск его возникновения никогда не рассматривались», – сообщил он. По словам советника Трампа по нацбезопасности Роберта O’Брайена, президент останется в больнице «еще на какое-то время». Конкретной информации об изменении в графике дебатов кандидатов в президенты США, ближайшие из которых назначены на 15 октября, также не публиковалось. Электоральный рейтинг Трампа после сообщений о его болезни незначительно упал – по данным агрегатора опросов RCP, с 42,9% 2 октября до 42,5% 4 октября. Рейтинг Байдена за этот же период поднялся с 50,3 до 50,6%.
Как отмечает политолог Израэл Маркес II, заболевание Трампа не принесет ему политических дивидендов. Трамп был дискредитирован заявлениями собственных советников о масках и социальном дистанцировании. Так, в июле этого года в интервью телеканалу Fox News президент заявлял, что не намерен рекомендовать всем американцам носить маски. «Это [заражение Трампа коронавирусом] подчеркнет, как его администрация смогла справиться с COVID-19 в аспекте избирательной кампании», – полагает эксперт. По его словам, президенту невыгодно, чтобы о его болезни много думали избиратели, не решившие, за кого голосовать. Заражение Трампа, замечает Маркес II, нанесет ущерб его избирательной кампании, возможности президента мобилизовать избирателей. Пострадает также и медиастратегия Трампа. При этом многое будет зависеть от того, насколько серьезны симптомы коронавируса у президента и как будет прогрессировать болезнь. «Болезнь Трампа имеет последствия далеко за пределами выборов – например, это скажется на мировых рынках», – резюмирует эксперт.