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Законность запрета на въезд иностранца с русской женой проверит Конституционный суд

С жалобой обратился серб Милан Джурджевич
Марина Царева
Сведения о наложении запрета на въезд в Россию не носят открытый характер / Денис Абрамов / Ведомости

Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу гражданина Сербии Милана Джурджевича. Он просит признать не соответствующей Основному закону России норму, которая позволяет не учитывать фактическую связь иностранцев с РФ, запрещая им въезд из-за нарушения миграционного режима.

Джурджевич жалуется на п. 12 ч. 1 ст. 27 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Согласно этому пункту, въезд в Россию не допускается в случае, если иностранец или лицо без гражданства в период своего предыдущего пребывания в РФ превысили срок пребывания в 90 суток суммарно в течение каждого допустимого по закону периода в 180 суток. Такой запрет действует в течение трех лет со дня выезда из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных