Законность запрета на въезд иностранца с русской женой проверит Конституционный суд

Джурджевич жалуется на п. 12 ч. 1 ст. 27 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Согласно этому пункту, въезд в Россию не допускается в случае, если иностранец или лицо без гражданства в период своего предыдущего пребывания в РФ превысили срок пребывания в 90 суток суммарно в течение каждого допустимого по закону периода в 180 суток. Такой запрет действует в течение трех лет со дня выезда из России.