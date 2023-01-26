Депутаты обещают публиковать сведения о доходах самостоятельно, несмотря на освобождающий закон

«У нас эта вся риторика в отношении того, что нам запрещают, она на самом деле разбивается в пух и прах. Никто никому ничего не запрещает. Наше с вами право», – заявил он на заседании палаты. «Мы с [депутатом от КПРФ Ольгой] Алимовой опубликуем, мы избирались от Саратовской области. Нам нечего скрывать. Или вам есть что скрывать, Ольга Николаевна? Только наши отношения, все остальное опубликуем», – подытожил Володин.