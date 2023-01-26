Депутаты обещают публиковать сведения о доходах самостоятельно, несмотря на освобождающий закон

Депутаты обещают публиковать сведения о доходах самостоятельно, несмотря на освобождающий законВпрочем, проверить достоверность этих документов будет невозможно
Госдума 25 января в третьем чтении приняла закон, согласно которому декларации о доходах депутатов и сенаторов будут публиковаться в обобщенном виде, т. е. без указания, какому конкретно парламентарию что принадлежит. Закон также разрешает региональным и муниципальным депутатам не предоставлять декларации о доходах, если они осуществляют полномочия на непостоянной основе – т. е. не получают зарплату из бюджета.
24 января, после второго чтения, во время которого и появились поправки, освобождающие федеральных парламентариев от подачи деклараций, документ вызвал критику со стороны части депутатов. Спикер Госдумы единоросс Вячеслав Володин заверил, что публиковать декларации – это право, а не обязательный запрет.
«У нас эта вся риторика в отношении того, что нам запрещают, она на самом деле разбивается в пух и прах. Никто никому ничего не запрещает. Наше с вами право», – заявил он на заседании палаты. «Мы с [депутатом от КПРФ Ольгой] Алимовой опубликуем, мы избирались от Саратовской области. Нам нечего скрывать. Или вам есть что скрывать, Ольга Николаевна? Только наши отношения, все остальное опубликуем», – подытожил Володин.
После этого о намерении опубликовать свои декларации с мест заявили Валерий Гартунг («Справедливая Россия»), Алексей Диденко и Ярослав Нилов (ЛДПР) и Михаил Матвеев (КПРФ). Единоросс Александр Хинштейн также написал в своем Telegram-канале, что опубликует свою декларацию. «Уверен, что примеру Вячеслава Володина последуют все депутаты Госдумы и по-прежнему будут публиковать свои декларации», – написал депутат.
Лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов сообщил «Ведомостям», что порекомендует коллегам добровольно публиковать сведения о доходах. При этом доходы ближайших родственников федеральных парламентариев, по его мнению, «было бы справедливо не публиковать», поскольку это «касается вопросов безопасности» (прежде публиковались сведения о доходах и имуществе как супругов, так и несовершеннолетних детей).
«Депутаты нашей фракции продолжат публиковать декларации о своих доходах. Эта информация будет выкладываться парламентариями в открытом формате – либо на личных, либо на партийных ресурсах. Люди должны знать о доходах и недвижимости народных избранников», – заявил Миронов.
Во фракции КПРФ в Госдуме заявили, что «не делают из деклараций никакую тайну». «Депутатов нашей фракции проверяют всегда более тщательно. Никто ничего не скрывает. Мы сдаем декларацию согласно закону. В конце года каждый депутат сдает отчет во фракцию, в котором также представлена декларация», – сказал руководитель пресс-службы компартии, депутат Госдумы Александр Ющенко. На уточняющий вопрос «Ведомостей», готовы ли коммунисты публиковать сведения о своих доходах после 1 марта, он заявил: «Мы всегда ко всему готовы».
Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин не смог сообщить «Ведомостям» о планах всех членов фракции в Госдуме относительно публикации сведений о доходах, поскольку у него «нет информации об этих изменениях».
В пресс-службе «Новых людей» «Ведомостям» сказали, что не поддерживают закон об отмене публикации сведений о доходах депутатов и сенаторов. «Как известно, при его рассмотрении в первом чтении фракция «Новых людей» всем составом проголосовала против», – напомнили в пресс-службе. При рассмотрении в третьем чтении фракция, впрочем, воздержалась от голосования.
На вопрос, будут ли члены фракции публиковать данные о своих доходах после 1 марта, ответить «Ведомостям» в пресс-службе не смогли.
Зампред фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко заявил «Ведомостям», что «декларации депутаты и сенаторы как подавали, так и будут подавать». «Проверка на достоверность этих сведений как проводилась, так и будет проводиться. В обязательном порядке. Это наша принципиальная позиция», – сказал он.
Декларации за 2021 г.
Согласно декларациям за 2021 г., которые были опубликованы в апреле 2022 г., самым богатым сенатором стал представитель Камчатки единоросс Валерий Пономарев – 4,2 млрд руб. Из депутатов Госдумы самый богатый член фракции КПРФ Владимир Блоцкий – 3,5 млрд руб.
По его словам, закон, предусматривающий в том числе отмену обязательной публикации сведений о доходах депутатов Госдумы и сенаторов, «направлен на защиту персональных данных». «С учетом нынешних непростых условий – сопоставить данные декларации и вычислить местонахождение и адрес законодателя не так сложно. Поэтому и вынесена такая инициатива. Если будет запрос от избирателя на мои данные о доходах – предоставлю незамедлительно. Но вопрос безопасности в нынешних условиях является принципиальным», – заявил единоросс.
Инициатива о добровольной публикации сведений о доходах депутатов и сенаторов выглядит уступкой общественному мнению, поскольку закрытие этих сведений от избирателей вряд ли будет воспринято в обществе положительно, сообщил «Ведомостям» политолог Константин Калачев. «Мне кажется, если скрывать нечего, почему бы и не публиковать в добровольном порядке. Тем более те комментарии, которые прозвучали в пользу закрытия сведений о доходах, не выглядели убедительными», – сказал эксперт.
Депутатам, которые планируют публиковать сведения о своих доходах и имуществе, скорее всего, формально нечего скрывать, рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Трансперенси интернешнл – Россия» (признана в РФ иноагентом) Илья Шуманов (признан в РФ иноагентом). «Тут стоит вопрос ответственности, будет ли она теперь наступать за публикацию недостоверных сведений, – ответа на него нет», – сказал он.
По мнению Шуманова, депутаты, отказывающиеся публиковать сведения о своих доходах, не заинтересованы в доверии избирателей и, «видимо, избираться в следующий раз не хотят». «Публикация же этих сведений повышает доверие к представителям власти. Система публичного декларирования – это инструмент общественного контроля», – отметил он, предположив, что не всем она нужна, ведь у власти есть свои инструменты контроля.