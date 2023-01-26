Газета
Политика

Депутаты обещают публиковать сведения о доходах самостоятельно, несмотря на освобождающий закон

Впрочем, проверить достоверность этих документов будет невозможно
Александр Тихонов
Вячеслав Володин готов поделиться сведениями из своей декларации после того, как ее публикация перестанет быть обязательной / Сергей Савостьянов / ТАСС

Госдума 25 января в третьем чтении приняла закон, согласно которому декларации о доходах депутатов и сенаторов будут публиковаться в обобщенном виде, т. е. без указания, какому конкретно парламентарию что принадлежит. Закон также разрешает региональным и муниципальным депутатам не предоставлять декларации о доходах, если они осуществляют полномочия на непостоянной основе – т. е. не получают зарплату из бюджета.

24 января, после второго чтения, во время которого и появились поправки, освобождающие федеральных парламентариев от подачи деклараций, документ вызвал критику со стороны части депутатов. Спикер Госдумы единоросс Вячеслав Володин заверил, что публиковать декларации – это право, а не обязательный запрет.

«У нас эта вся риторика в отношении того, что нам запрещают, она на самом деле разбивается в пух и прах. Никто никому ничего не запрещает. Наше с вами право», – заявил он на заседании палаты. «Мы с [депутатом от КПРФ Ольгой] Алимовой опубликуем, мы избирались от Саратовской области. Нам нечего скрывать. Или вам есть что скрывать, Ольга Николаевна? Только наши отношения, все остальное опубликуем», – подытожил Володин.

После этого о намерении опубликовать свои декларации с мест заявили Валерий Гартунг («Справедливая Россия»), Алексей Диденко и Ярослав Нилов (ЛДПР) и Михаил Матвеев (КПРФ). Единоросс Александр Хинштейн также написал в своем Telegram-канале, что опубликует свою декларацию. «Уверен, что примеру Вячеслава Володина последуют все депутаты Госдумы и по-прежнему будут публиковать свои декларации», – написал депутат.

Чиновники Кремля и правительства будут публиковать сведения о доходах «в обобщенном виде»

Члены парламента уже фактически избавились от обязанности публиковать данные об этой стороне своей жизни

Лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов сообщил «Ведомостям», что порекомендует коллегам добровольно публиковать сведения о доходах. При этом доходы ближайших родственников федеральных парламентариев, по его мнению, «было бы справедливо не публиковать», поскольку это «касается вопросов безопасности» (прежде публиковались сведения о доходах и имуществе как супругов, так и несовершеннолетних детей).

«Депутаты нашей фракции продолжат публиковать декларации о своих доходах. Эта информация будет выкладываться парламентариями в открытом формате – либо на личных, либо на партийных ресурсах. Люди должны знать о доходах и недвижимости народных избранников», – заявил Миронов.

Во фракции КПРФ в Госдуме заявили, что «не делают из деклараций никакую тайну». «Депутатов нашей фракции проверяют всегда более тщательно. Никто ничего не скрывает. Мы сдаем декларацию согласно закону. В конце года каждый депутат сдает отчет во фракцию, в котором также представлена декларация», – сказал руководитель пресс-службы компартии, депутат Госдумы Александр Ющенко. На уточняющий вопрос «Ведомостей», готовы ли коммунисты публиковать сведения о своих доходах после 1 марта, он заявил: «Мы всегда ко всему готовы».

Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин не смог сообщить «Ведомостям» о планах всех членов фракции в Госдуме относительно публикации сведений о доходах, поскольку у него «нет информации об этих изменениях».

В пресс-службе «Новых людей» «Ведомостям» сказали, что не поддерживают закон об отмене публикации сведений о доходах депутатов и сенаторов. «Как известно, при его рассмотрении в первом чтении фракция «Новых людей» всем составом проголосовала против», – напомнили в пресс-службе. При рассмотрении в третьем чтении фракция, впрочем, воздержалась от голосования.

На вопрос, будут ли члены фракции публиковать данные о своих доходах после 1 марта, ответить «Ведомостям» в пресс-службе не смогли.

Зампред фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко заявил «Ведомостям», что «декларации депутаты и сенаторы как подавали, так и будут подавать». «Проверка на достоверность этих сведений как проводилась, так и будет проводиться. В обязательном порядке. Это наша принципиальная позиция», – сказал он.

Декларации за 2021 г.

Согласно декларациям за 2021 г., которые были опубликованы в апреле 2022 г., самым богатым сенатором стал представитель Камчатки единоросс Валерий Пономарев – 4,2 млрд руб. Из депутатов Госдумы самый богатый член фракции КПРФ Владимир Блоцкий – 3,5 млрд руб.

По его словам, закон, предусматривающий в том числе отмену обязательной публикации сведений о доходах депутатов Госдумы и сенаторов, «направлен на защиту персональных данных». «С учетом нынешних непростых условий – сопоставить данные декларации и вычислить местонахождение и адрес законодателя не так сложно. Поэтому и вынесена такая инициатива. Если будет запрос от избирателя на мои данные о доходах – предоставлю незамедлительно. Но вопрос безопасности в нынешних условиях является принципиальным», – заявил единоросс.

Инициатива о добровольной публикации сведений о доходах депутатов и сенаторов выглядит уступкой общественному мнению, поскольку закрытие этих сведений от избирателей вряд ли будет воспринято в обществе положительно, сообщил «Ведомостям» политолог Константин Калачев. «Мне кажется, если скрывать нечего, почему бы и не публиковать в добровольном порядке. Тем более те комментарии, которые прозвучали в пользу закрытия сведений о доходах, не выглядели убедительными», – сказал эксперт.

Депутатам, которые планируют публиковать сведения о своих доходах и имуществе, скорее всего, формально нечего скрывать, рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Трансперенси интернешнл – Россия» (признана в РФ иноагентом) Илья Шуманов (признан в РФ иноагентом). «Тут стоит вопрос ответственности, будет ли она теперь наступать за публикацию недостоверных сведений, – ответа на него нет», – сказал он.

По мнению Шуманова, депутаты, отказывающиеся публиковать сведения о своих доходах, не заинтересованы в доверии избирателей и, «видимо, избираться в следующий раз не хотят». «Публикация же этих сведений повышает доверие к представителям власти. Система публичного декларирования – это инструмент общественного контроля», – отметил он, предположив, что не всем она нужна, ведь у власти есть свои инструменты контроля.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных