В Госдуму внесен законопроект о повышении налога для работающих из-за границы

В Госдуму внесен законопроект о повышении налога для работающих из-за границыРоссийские компании будут взимать до 30% с доходов уехавших
Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому российские компании в некоторых случаях должны будут взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников. Документ опубликован в думской электронной базе.
Уточняется, что работодатели или заказчики будут взимать с исполнителей или сотрудников НДФЛ по базовой ставке 13-15%. А после утраты налогового резидентства выплаты НДФЛ будут увеличены до 30%.
Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2024 г., если его примут. Изменение затронет тех россиян, которые при работе за рубежом используют отечественный сегмент российского интернета либо технические и программно-аппаратные средства, которые были размещены в России.
В правительстве продолжается «экспертный процесс» по этому законопроекту, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета по труду Андрей Исаев сказал «Ведомостям», что еще не ознакомился с текстом законопроекта, но из пересказа СМИ ясно, что в случае принятия проекта действующий налоговый режим для россиян, которые перестали быть налоговыми резидентами РФ, распространится и на работающих по гражданско-правовому договору.
В начале декабря 2022 г. глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших с начала частичной мобилизации россиян. Он говорил, что могут быть внесены поправки, которые ограничат работу граждан, находящихся за границей, на российские компании.
25 декабря 2022 г. председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал отменить преференции уехавшим из РФ и ввести для них повышенную ставку налогообложения.
В начале февраля «Интерфакс» писал, что Минфин отказался от идеи менять правила налогообложения доходов уехавших граждан, которых российские компании официально перевели на удаленный режим работы. В то же время ведомство настаивает на необходимости в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с зарплаты дистанционных работников за рубежом.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя массовый отъезд IT-специалистов из России, выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию. Шадаев рассказал, что в Минцифры уже разрабатывают программу по возвращению в Россию айтишников. Речь идет об обсуждении «гарантий» для работников, чтобы они понимали, что «им нечего бояться» в России. При этом в конце ноября министр заявил, что отъезд IT-специалистов из РФ существенно на отрасль в стране не повлиял.