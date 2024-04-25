Демократы могут выиграть выборы в палату представителей конгресса США

Одна из причин финансовой просадки республиканцев в этих округах – радикальная риторика по вопросу абортов, считает политтехнолог и руководитель компании «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский. В конкурентных округах более умеренные избиратели, и они вряд ли отзовутся на призывы республиканцев запретить аборты на федеральном уровне. Кроме того, у спикера палаты Майка Джонсона плохие отношения с республиканскими донорами, и у него не получается собирать средства. Немалую роль играют и траты партийных фондов на судебные тяжбы Трампа, так как кандидатам на уровне штатов достается меньше средств. При этом Дубравский подчеркивает эффективность стратегии демократов по отделению своей кампании от кампании президента США Джо Байдена. Они дистанцируют себя от него, чтобы на них меньше отразился низкий рейтинг действующего главы государства. Республиканцам труднее делать то же самое с фигурой Трампа, так как у многих кампания выстроена исключительно на лояльности к нему.