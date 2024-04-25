Демократы могут выиграть выборы в палату представителей конгресса США

Демократы могут выиграть выборы в палату представителей конгресса СШАОни обходят республиканцев по сбору денег на эту кампанию
За первые три месяца 2024 г. демократы собрали больше средств в 18 из 20 самых конкурентных округов (где шансы на победу есть у представителей и демократической, и республиканской партии) на выборах в палату представителей, которые пройдут в ноябре одновременно с выборами президента США. Об этом стало известно из исследования Axios, опубликованного 24 апреля. Журналисты подсчитали, что в среднем кандидаты-демократы собрали $890 000, а республиканцы – $550 000. Исследование за аналогичный период образца 2023 г. показывало преимущество республиканцев.
За период с января 2023 г. количество республиканцев в палате сократилось с 222 до 217. Некоторые из них ушли в отставку. Фактически большинство партии составляет сейчас лишь один голос. Таким образом, демократам, которые сейчас контролируют 213 мест в палате, достаточно завоевать пять мест, чтобы получить большинство. Помимо того что им необходимо удержать эти 213 мандатов (скорее всего, с этим проблем не будет), необходимо выиграть хотя бы пять мест, чтобы получить контроль над палатой. При этом ни одна из партий не может похвастаться популярностью среди населения. По данным агрегатора опросов Five Thirty Eight (принадлежит ABC News), на 21 апреля перевес демократов составлял лишь 0,5 п. п.: 44,7% против 44,3%.
Но следует обратить внимание, что в ряде округов республиканские кандидаты продолжают бороться за номинацию со своими однопартийцами и поэтому пока могут консолидировать пожертвования всех сторонников республиканцев.
Одна из причин финансовой просадки республиканцев в этих округах – радикальная риторика по вопросу абортов, считает политтехнолог и руководитель компании «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский. В конкурентных округах более умеренные избиратели, и они вряд ли отзовутся на призывы республиканцев запретить аборты на федеральном уровне. Кроме того, у спикера палаты Майка Джонсона плохие отношения с республиканскими донорами, и у него не получается собирать средства. Немалую роль играют и траты партийных фондов на судебные тяжбы Трампа, так как кандидатам на уровне штатов достается меньше средств. При этом Дубравский подчеркивает эффективность стратегии демократов по отделению своей кампании от кампании президента США Джо Байдена. Они дистанцируют себя от него, чтобы на них меньше отразился низкий рейтинг действующего главы государства. Республиканцам труднее делать то же самое с фигурой Трампа, так как у многих кампания выстроена исключительно на лояльности к нему.
Конституция США предписывает палате представителей ряд полномочий, что делает орган одним из основных в процессе принятия внутри- и внешнеполитических решений. Так все, в том числе международные, финансовые обязательства, должны быть одобрены палатой. Кроме того, именно палата представителей избирает президента в случае ничьей по результатам голосования выборщиков (когда у обоих кандидатов по 269 голосов).
Демократы могут вполне уверенно претендовать на перехват инициативы в палате, это можно объяснить несколькими факторами, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Во-первых, внутренний конфликт республиканцев – борьба сторонников Трампа с его противниками – навредил их имиджу и придал демократам вид более организованной политической силы. Во-вторых, демократы выстроили довольно эффективную стратегию по уличению республиканцев в попытках ограничить гражданские права, включая право женщин на аборты. В-третьих, немалую роль играет освещение внутриполитической ситуации в СМИ, более дружественных демпартии.
Эксперт считает возможным реализацию сценария, согласно которому демократы не только победят в палате, но и сумеют сохранить контроль над сенатом. В этом случае администрация Трампа, если он победит, не сможет реализовать ни одну из своих инициатив как внутриполитических, так и международных. Но Васильев подчеркивает, что до выборов ситуация еще может много раз измениться. Особую опасность для кампании демократов представляют эскалация на Ближнем Востоке и ухудшение экономической ситуации.