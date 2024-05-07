Электоральные юристы получили новое основание для снятия кандидатов

В ходе рассмотрения вопроса о регистрации Надеждина на заседании ЦИК с его избирательного счета было снято 1,13 млн руб. Сам кандидат на заседании комиссии настаивал на том, чтобы его избирательный счет не закрывали: «Мы должны вернуть бюджет [жертвователям] – там несколько миллионов. А как мы это сделаем, если вы счет остановите?»