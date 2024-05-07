Электоральные юристы получили новое основание для снятия кандидатов

Электоральные юристы получили новое основание для снятия кандидатовТраты из избирательных фондов смогут ограничивать до регистрации участников выборов
Госдума единогласно приняла сразу двух в чтениях – втором и третьем – пакет поправок в избирательное законодательство, которыми, в частности, допускается введение предельных размеров расходования средств избирательных фондов, которое может осуществляться до регистрации кандидатов и списков кандидатов. Соответствующие изменения внесены в ст. 58 закона об основных гарантиях избирательных прав граждан.
На выборах в органы государственной власти субъектов, органы местного самоуправления (МСУ) размер расходования средств избирательного фонда, который допускается до регистрации кандидатов, составляет 30% предельного размера расходования средств избирательного фонда. Авторами поправки является группа депутатов и сенаторов во главе с первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрием Вяткиным.
Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), соавтор законопроекта, сказал «Ведомостям», что поправка «сужает лазейки для возможного злоупотребления [избирательным законодательством]». «Хотя, как показывает практика, кандидаты находят способы, как избежать существующие ограничения», – пояснил он.
Политтехнолог Олег Захаров напомнил, что ЦИК еще в прошлом году планировал разработать меры для борьбы с отмыванием средств из избирательных фондов кандидатов. Их анонсировал зампред ЦИК Николай Булаев. «Мотивация ЦИК, видимо, состоит в том, чтобы исключить ситуации, когда кандидат прогоняет через избирательный счет внушительную сумму, а потом даже не сдает документы на регистрацию, что вызывает подозрения», – говорит Захаров.
По словам Нилова, многие кандидаты от ЛДПР «не имели вообще финансовых возможностей вести какую-либо кампанию и вели ее исключительно проводя личные мероприятия от подъезда к подъезду, от дома к дому, работая «в полях». Депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов тоже считает, что поправки не усложнят работу партий на выборах: «По крайней мере КПРФ такую планку (30% расходов до регистрации кандидатов. – «Ведомости») не превышала – у нас просто нет такой возможности».
По мнению электорального юриста Гарегина Митина, триггером для принятия поправки стал кейс муниципального депутата Долгопрудного Бориса Надеждина на выборах 2024 г. Тот потратил две трети собранных на свой избирательный счет средств (66 млн из 94 млн руб.) на сбор подписей, сообщали «Ведомости» 23 апреля. ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом 8 февраля, забраковав часть подписей.
В ходе рассмотрения вопроса о регистрации Надеждина на заседании ЦИК с его избирательного счета было снято 1,13 млн руб. Сам кандидат на заседании комиссии настаивал на том, чтобы его избирательный счет не закрывали: «Мы должны вернуть бюджет [жертвователям] – там несколько миллионов. А как мы это сделаем, если вы счет остановите?»
После этого Булаев допускал, что на Надеждина может быть составлен административный протокол из-за невозврата средств жертвователям. Сам Надеждин сообщил «Ведомостям», что его кампания «произвела сильное впечатление, в том числе в части сбора донатов».
По словам Захарова, сотрудничающие с такими кандидатами политтехнологи рассказывают, что обычная практика сейчас – первые два месяца кампании работать за небольшой аванс, а с открытием избирательного счета закрывать из него долги через официальные договоры с сотрудниками штаба. «Период ожидания зарплаты штабными сотрудниками может еще больше увеличиться, что никому не прибавляет энтузиазма», – заметил эксперт.
Вместе с тем, по словам Захарова, «электоральные юристы потирают руки»: появилось новое основание для снятия кандидатов. «Можно посчитать расходы штаба, сказать, что их мимо фонда тратили и их больше 30% от фонда до регистрации было, и на этом основании идти в суд», – заключил политтехнолог.
«Очевидно, что законодатели решили ограничить активность кандидатов до их регистрации, – считает электоральный юрист Аркадий Любарев. – Но это может затруднить для кандидатов (которым нужно собирать подписи. – «Ведомости») сбор подписей».