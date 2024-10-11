Комиссия Госдумы согласовала переход на отечественное ПО рабочих мест депутатов

Комиссия Госдумы согласовала переход на отечественное ПО рабочих мест депутатовНа иностранных решениях госорганизации рискуют потерять доступ к сервисам и своим данным
Комиссия Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности нижней палаты парламента согласовала проведение работ по переходу на отечественное программное обеспечение (ПО) подключенных к интернету автоматизированных рабочих мест (АРМ) депутатов. Соответствующее решение по обращению и. о. руководителя аппарата Госдумы Валерия Иванова принято 18 сентября, в распоряжении «Ведомостей» имеется его копия, подписанная председателем комиссии Виктором Пинским («Единая Россия»). Копия решения направлена руководителю аппарата Госдумы Игорю Дивейкину.
Работы по переходу на российское ПО планируется начать уже в октябре 2024 г. В этом месяце на отечественный софт будут переведены АРМ членов комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи и комиссии по регламенту. В ноябре 2024 г. работы будут проведены в комитетах по физической культуре и спорту, по делам национальностей, по экономической политике, по защите конкуренции. До конца текущего года российский софт будет установлен на АРМ членов комитетов по туризму и развитию туристической инфраструктуры, по труду, социальной политике и делам ветеранов, по государственному строительству и законодательству, по финансовому рынку и по малому и среднему предпринимательству.
Предполагается, что работы во всех комитетах и комиссиях Госдумы будут завершены летом 2025 г. Последними в июле будут переведены на российский софт счетная комиссия палаты, комиссия по обеспечению жилищных прав граждан и комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Также в июле 2025 г. будут проведены работы по переводу на отечественное ПО всех пяти фракций Госдумы.
АРМ включает различное ПО: от офисных пакетов до мессенджеров и сервисов видеоконференцсвязи, говорит руководитель IТ-подразделения агентства «Полилог», автор телеграм-канала ГОС ИТ Людмила Богатырёва. «Исходя из этого можно выделить несколько ключевых задач. Во-первых, это переход на российское офисное ПО: «Мойофис», «Яндекс 360» и др. Выполнение этой задачи в срок вполне реально, так как миграцию на отечественные пакеты Госдума начала еще год назад», – сказала она «Ведомостям».
По словам Богатырёвой, еще один вероятный сценарий связан с АРМ «Среда», созданным на базе VK Teams. В 2022 г. ведомства начали внедрять эту госсистему, которая включает набор сервисов: мессенджер, календарь, почта и другое рабочее ПО. В конце 2024 г. завершится эксперимент по его внедрению, после чего система будет доступна и другим учреждениям. «Возможно, Госдума уже активно готовится к переходу именно на эту платформу. Безусловно, для переобучения и адаптации к новому софту потребуется много времени. Но сегодня это необходимость. Оставаясь на иностранных решениях, госорганизации рискуют внезапно потерять доступ к сервисам и своим данным», – заключила эксперт.
Смысл перехода понятен – вероятно, есть факты вынужденного использования ПО иностранного производства, говорит технический директор РДТЕХ Дмитрий Анашкин. «С учетом складывающейся в мире ситуации целенаправленного использования ПО странами коллективного Запада в качестве кибероружия значительно усиливаются риски безопасности, которые, вероятно, не в полной мере могут быть нивелированы компенсирующими мероприятиями», – сказал он «Ведомостям». Переход АРМ депутатов на российское ПО – логичное развитие политики импортозамещения, считает генеральный директор РДТЕХ Светлана Иванова. По ее словам, в данный момент использование ПО иностранных вендоров несет технологические риски и риски информационной безопасности. «С технической точки зрения сроки реальные. Главное в таких проектах – обучение и адаптация пользователей», – заявила она.
Чем больше продукции российского производства появится в парламенте, тем лучше будет его восприятие избирателями: отечественные автомобили, пиджаки, принтеры, мебель и т. д., считает политолог Павел Склянчук. «Компьютеры в Госдуме используются для работы с обращениями граждан, которые содержат их персональные данные, поэтому лучше, чтобы они были на отечественном ПО», – сказал он «Ведомостям». Кроме того, Склянчук считает, что если на депутатских компьютерах будет установлен отечественный редактор документов, то и «качество и скорость написания законопроектов могут улучшиться».
2 октября 2023 г. «Ведомости» сообщали, что аппарат Госдумы приобрел для депутатов и административных работников палаты 1800 лицензий отечественных аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office. Вместо Windows аппарат Госдумы закупил ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office – пакет «Мойофис», рассказал источник «Ведомостей». Речь идет о бессрочных лицензиях с трехлетним сроком получения обновлений. По его словам, общая сумма покупки двух решений составила около 52 млн руб.