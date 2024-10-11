Комиссия Госдумы согласовала переход на отечественное ПО рабочих мест депутатов

Работы по переходу на российское ПО планируется начать уже в октябре 2024 г. В этом месяце на отечественный софт будут переведены АРМ членов комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи и комиссии по регламенту. В ноябре 2024 г. работы будут проведены в комитетах по физической культуре и спорту, по делам национальностей, по экономической политике, по защите конкуренции. До конца текущего года российский софт будет установлен на АРМ членов комитетов по туризму и развитию туристической инфраструктуры, по труду, социальной политике и делам ветеранов, по государственному строительству и законодательству, по финансовому рынку и по малому и среднему предпринимательству.