К учебнику по «семьеведению» возникли вопросы из-за «инфоцыган» среди соавторов

В учебнике также раскрывается тема брака: он является союзом мужчины и женщины и должен быть зарегистрирован в загсе. Далее приводятся слова из «Домостроя» – в частности, о том, что жены должны думать о том, как «Богу и мужу угодить и дом свой хорошо устроить, и во всем покоряться мужу; а что муж накажет, с тем охотно соглашаться исполнять по его наставлению». При этом все же уточняется, что патриархальную семью заменила «так называемая партнерская семья», в основе которой – равноправие супругов. Главная цель брака – это рождение детей, подчеркивается в учебнике.