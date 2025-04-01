К учебнику по «семьеведению» возникли вопросы из-за «инфоцыган» среди соавторов

К учебнику по «семьеведению» возникли вопросы из-за «инфоцыган» среди соавторовПособие вряд ли поступит на экспертизу в Минпросвещения
Учебник по «семьеведению» для школьников, презентацию которого 28 марта провела его основной автор – глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ), спровоцировал широкую общественную дискуссию. Священник Павел Островский обратил внимание на то, что в разработке учебного пособия принимали участие «инфоцыгане»: соавтором значится последовательница родологии (псевдоучение, согласно которому жизненные проблемы человека якобы связаны с грехами его предков) Ксения Мосунова. Она подготовила раздел о генеалогии.
«Каким образом эксперты из педагогического университета им. Герцена, а также Минпросвещения умудрились одобрить этот учебник, когда в его соавторах указан человек, который никак не скрывает того, что активно популяризирует эзотерическую псевдонауку?» – написал он 30 марта в своем Telegram-канале. Среди других соавторов пособия декан факультета истории, политологии и права МГУ Вардан Багдасарян, заведующий кафедрой методики обучения истории и обществознанию РГПУ им. Герцена Дмитрий Кузин, заведующий Центром социально-гуманитарного общего образования Института содержания и методов обучения Илья Лобанов.
На сомнительное авторство обратила внимание и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Это точно то, что нужно нашим школьникам? Депутаты теперь взялись за продвижение курсов инфомошенников в школах – или как это понимать?» – написала она в своем Telegram-канале 28 марта. Позже высказался против учебника и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас: «Могу точно сказать, что никакой учебник по семьеведению имени Останиной/Мосуновой мои дети читать не будут».
Останина в своем Telegram-канале вступилась за Мосунову: «Она специалист, занимается родологией. Изучение рода, откуда есть человек произошел – что здесь такого странного? Она раздел делала как раз про генеалогию. Это ее тема».
Как сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к Минпросвещения, в министерство на экспертизу учебник еще не поступал, «да и вряд ли уже поступит», учитывая информационную волну. По его словам, вопросы вызывают не сами авторы учебника, а их квалификация. «Но пока этот учебник использовать точно нельзя. Это чисто инициатива депутатов», – указал он.
«Ведомости» направили запрос в ведомство.
Сейчас «семьеведение» преподают в 42 регионах в формате внеурочных занятий. На презентации 28 марта Останина заявила, что такие уроки необходимо сделать обязательными по аналогии с «Разговорами о важном».
О чем говорится в учебнике по «семьеведению»
Учебник Останиной состоит из пяти разделов: «Человек, семья, общество», «Мои родственники – похожие и разные», «О семейном уюте и не только», «Важней всего – погода в доме», «Современная семья и право». Как следует из введения к учебнику для 5–7 классов, дисциплина направлена на то, чтобы привить школьникам «традиционные духовно-нравственные ценности, включая ценности крепкой многодетной семьи, сформировать культуру семейных отношений, уважение к старшим поколениям, показать значимость семьи для их будущей взрослой жизни».
В учебнике также раскрывается тема брака: он является союзом мужчины и женщины и должен быть зарегистрирован в загсе. Далее приводятся слова из «Домостроя» – в частности, о том, что жены должны думать о том, как «Богу и мужу угодить и дом свой хорошо устроить, и во всем покоряться мужу; а что муж накажет, с тем охотно соглашаться исполнять по его наставлению». При этом все же уточняется, что патриархальную семью заменила «так называемая партнерская семья», в основе которой – равноправие супругов. Главная цель брака – это рождение детей, подчеркивается в учебнике.
О семье в школе
Дается и определение неполных семей: «В силу различных обстоятельств не в каждой семье есть муж и жена. Жизнь иногда складывается так, что ребенок или дети воспитываются только мамой или только папой. Такие семьи называют неполными». Позже авторы уточняют, что у неполных семей, как и у неблагополучных, могут быть «серьезные» психологические трудности из-за неудовлетворенных базовых потребностей человека. Среди заданий авторы учебника просят, например, сделать свое родословное древо.
Вопросы вызывает не только авторский состав, но и содержание учебника, сказала «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию Ксения Горячева («Новые люди»). «В школе должны быть только научно обоснованные подходы. Темы, связанные с семьей, воспитанием, самоопределением, крайне чувствительные. Любые эзотерические концепции вроде «родологии» точно не могут стать частью обязательной программы», – указала она. По ее словам, стоит в целом «взвешенно» подойти к самому курсу «семьеведения»: насколько он необходим, чем его наполнять и как не превратить хорошую идею в спорный проект.
Важно учитывать, что большинство семей неполные, обращает внимание социальный психолог Алексей Рощин. По его словам, дети из таких семей не воспринимают себя «не такими, как все», но вопросы могут возникнуть у матерей, к которым придет ребенок с просьбой сделать домашнее задание с рассказом о своем отце или о других родственниках, не принимающих участие в жизни семьи. «Это может восприниматься как вмешательство в совершенно личные дела, которые никого, кроме самой семьи, не касаются», – добавил он. А акцент на полных и многодетных семьях школьникам может показаться слишком «давящим», заключил Рощин.