Первый замглавы фракции ЛДПР в Думе решил избираться в следующий созыв на Урале

Заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар объяснила «Ведомостям» перераспределение кураторства подготовкой к избирательной кампании 2026 г.: «Для усиления работы в регионах, ее интенсификации». Наумов назвал логичным данное ему поручение председателя ЛДПР Леонида Слуцкого сосредоточиться на работе на Урале, так как он планирует участвовать там в выборах, «чтобы всю региональную неделю проводить в родных краях». «Я вылетаю туда в следующую пятницу. Свердловская область тоже [для меня] родная. Я окончил университет [в Екатеринбурге], там училась моя мама, живет моя ближайшая родня. Очень много внимания уделял развитию отраслевых стратегий. Это основа развития индустрии Среднего Урала. Практически на всех предприятиях был», – сказал депутат. Вместе с тем он не исключил и своего выдвижения в составе федерального списка кандидатов. В 2021 г. по магнитогорскому одномандатному округу в Госдуму был избран Виталий Бахметьев («Единая Россия»).