Первый замглавы фракции ЛДПР в Думе решил избираться в следующий созыв на Урале

Первый замглавы фракции ЛДПР в Думе решил избираться в следующий созыв на УралеПримеру Станислава Наумова могут последовать и другие его коллеги-списочники
Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов, избранный в текущий созыв в составе федерального списка кандидатов, будет баллотироваться в нижнюю палату парламента в 2026 г. по магнитогорскому одномандатному округу. Об этом он сообщил «Ведомостям». 15 мая решением высшего совета ЛДПР было принято решение о новой схеме распределения кураторов регионов из числа центрального аппарата партии, депутатов и членов высшего совета, в соответствии с которым Наумов, ранее курировавший Санкт-Петербург, стал отвечать за Свердловскую и Челябинскую области (до этого уральские регионы находились в ведении экс-депутата Евгения Маркова, который в апреле назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ). Региональное отделение ЛДПР в Санкт-Петербурге теперь будет курировать член высшего совета ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева.
Заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар объяснила «Ведомостям» перераспределение кураторства подготовкой к избирательной кампании 2026 г.: «Для усиления работы в регионах, ее интенсификации». Наумов назвал логичным данное ему поручение председателя ЛДПР Леонида Слуцкого сосредоточиться на работе на Урале, так как он планирует участвовать там в выборах, «чтобы всю региональную неделю проводить в родных краях». «Я вылетаю туда в следующую пятницу. Свердловская область тоже [для меня] родная. Я окончил университет [в Екатеринбурге], там училась моя мама, живет моя ближайшая родня. Очень много внимания уделял развитию отраслевых стратегий. Это основа развития индустрии Среднего Урала. Практически на всех предприятиях был», – сказал депутат. Вместе с тем он не исключил и своего выдвижения в составе федерального списка кандидатов. В 2021 г. по магнитогорскому одномандатному округу в Госдуму был избран Виталий Бахметьев («Единая Россия»).
Собеседник «Ведомостей» в ЛДПР считает, что многие коллеги Наумова по фракции в 2026 г. будут баллотироваться в одномандатных округах. Депутат-списочник Ярослав Нилов, вышедший в 2023 г. из состава высшего совета партии, сказал «Ведомостям», что у него есть «определенные планы», но предпочел их пока не озвучивать. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, также избранный в 2021 г. в составе федерального списка кандидатов, аналогично ответил на вопрос о планах на выборы через год.
В целом новая схема курирования региональных отделений ЛДПР является более пестрой по сравнению с предыдущей: в ней 23 куратора вместо 14. Ранее среди кураторов было только два внепарламентских партийца: член президиума высшего совета Джамбулат Умаров и член высшего совета Никита Березин. Теперь таких кураторов стало больше.
К вышеупомянутым членам партии примкнули замруководителя центрального аппарата по сопровождению избирательных кампаний Давыд Губарь; руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме, секретарь высшего совета Максим Зайцев; член ЦИК от ЛДПР Александр Курдюмов; Кавшар; замруководителя центрального аппарата ЛДПР по политической работе Виталий Храмушин и политтехнолог центрального аппарата ЛДПР Егор Батожок. Собеседник в партии не исключает, что региональные группы ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 г. будут распределены по аналогии со схемой кураторства.
Политолог Константин Калачев согласен с этим мнением: «Кураторы – будущие депутаты (если изберутся. – «Ведомости») независимо от нынешнего статуса. Все вполне технологично. Новая будущая фракция подбирается уже сейчас». Такие вещи (перераспределение кураторства регионов в преддверии выборов) случайно не делаются, говорит политолог Александр Кынев. «При отсутствии каких-то ярких медийных событий технологии побеждают. Технологии всегда эффективны, особенно если они носят системный характер», – сказал он «Ведомостям».
Прежде всего изменения среди региональных кураторов в ЛДПР связаны с меняющейся расстановкой сил в партии – Слуцкий показывает, кого он считает опорными фигурами для себя и для партии, говорит политолог Ростислав Туровский. «Это также можно считать предварительной схемой выдвижения в территориальных группах на думских выборах <...> По округам пока не ясно, готова ли будет «Единая Россия» отдать какие-то округа ЛДПР. На прошлых выборах это не приветствовалось. Поэтому партийцам все же важнее иметь проходные места в списке. Но претензия Наумова на округ выглядит закономерной, поскольку он может надеяться на свои федеральные связи», – сказал эксперт «Ведомостям».