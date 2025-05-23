В курском отделении ЛДПР просят вернуть исключенного главу фракции в облдуме

Можно сказать, что сейчас убирают из ЛДПР тех, кто не смог перестроиться под новые условия, которые задал Слуцкий после своего прихода, говорит политолог Дмитрий Еловский. «Слуцкий по мере укрепления собственного лидерства в партии будет постепенно заменять строптивых и тех, кто не представляет для него ценности, на тех, кто ему предан, и тех, кто ценен для партии», – уверен он. Кампания по ликвидации некоторых людей в ЛДПР может продолжиться – она коснется известных политиков, которые претендуют на то, чтобы иметь влияние в партии, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков: «Это повышает управляемость партии, но ощутимо дает понять, что председатель не чувствует себя уверенно среди ресурсных товарищей».