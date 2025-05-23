В курском отделении ЛДПР просят вернуть исключенного главу фракции в облдуме

В курском отделении ЛДПР просят вернуть исключенного главу фракции в облдумеЧистки в регионах повышают управляемость партии, но сказываются на ее репутации, считают эксперты
Члены Курского регионального отделения ЛДПР и депутаты органов местного самоуправления (МСУ) написали обращение на имя председателя партии Леонида Слуцкого с просьбой отменить решение об исключении из ЛДПР лидера фракции в Курской областной думе Владимира Федорова.
Как сказала «Ведомостям» одна из подписантов обращения (стоит 12 подписей), член ЛДПР с 2004 г., депутат МСУ в 2016–2021 гг. Ирина Федосова, поддерживающих Федорова намного больше, просто физически невозможно всех собрать так быстро. «Но когда прошла информация об исключении его из членов ЛДПР, мне и другим бывшим сотрудникам стали поступать вопросы от партийцев. Многие в шоке и хотят выйти из партии», – утверждает она. Решение исключить Федорова Федосова связывает с личными амбициями руководителя регионального отделения Алексея Томанова.
По мнению руководителя фракции ЛДПР в Курском городском собрании Натальи Матвеевой, также поставившей свою подпись под обращением, тот просто «подвинул» Федорова, хотя был его учеником. «Федоров позвал его с собой в партию, сам лично возил его к Жириновскому, представлял его как хорошего активиста. Но вот каким активистом он оказался на самом деле», – сказала она «Ведомостям». Томанов на звонок не ответил.
20 мая Федорова исключили за «низкую вовлеченность в помощь жителям региона в период оккупации вооруженными силами Украины». Об этом тогда сообщил Томанов, сославшись на решение высшего совета ЛДПР. «Ведомости» направили запрос в центральный аппарат партии. В Курскую областную думу официальных документов по поводу исключения Федорова из партии пока не поступало, сообщила представитель пресс-службы регионального парламента.
Первое заседание высшего совета после инцидента с Федоровым запланировано на 23 мая, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к нему. Повестка пока не утверждена, сказал один из них. По словам другого, сейчас эту ситуацию «обсуждают во всех региональных отделениях».
Кто подписал обращение
По словам Федорова, ему все еще не предоставили официальные документы и «из Москвы» с ним никто не связывался. Как говорит Федоров, подписали письмо наиболее заметные региональные активисты ЛДПР, а «куча людей в соцсетях пишут и звонят». «И из других регионов очень много активистов пишут со словами, что у них такие же проблемы. Говорят: держись – может, хоть у тебя что-то получится. Поддержка всесторонняя», – поделился он.
За Федорова вступились и некоторые депутаты Госдумы. Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) считает, что такое решение является «серьезным политическим проколом». «Потому что надо понимать, кто такой Федоров в Курске. Этот человек почти 30 лет работал, прошел не одну избирательную кампанию, был очень активным депутатом и строил региональное отделение много лет», – сказал он «Ведомостям».
Это не первый и, возможно, не последний конфликт, но любые такие сложности нужно решать внутри политической силы, «как в семье», говорит зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР). «Семью разрушить очень просто. Все поругались, по морде надавали, развод. Но кто пострадает? Пострадают дети. То же самое здесь. Кто пострадает? Пострадает наш избиратель. И избиратель будет сиротой фактически», – провел аналогию он. Исключение Федорова из ЛДПР лишает избирателя «опытного» политика и электорат остается «в убытке», считает Свинцов.
«Я с Жириновским отработал 21 год, – говорит Свинцов. – Чтобы исключить из партии или чтоб кто-то вышел из партии – может, пару раз такое было. Сейчас у нас там по 100 человек выходит из партии (речь о выходе молодежного актива в Тюменской области. – «Ведомости»), целые фракции уходят». По его мнению, назревание конфликта в Курской области «прозевала» центральная контрольно-ревизионная комиссия, которая должна была заметить это в процессе мониторинга, потому что сигналы были и раньше.
Конфликты в региональных отделениях ЛДПР обостряются по понятным причинам – в преддверии думских выборов 2026 г. растет накал борьбы за лидерство, право управлять избирательной кампанией и занять более высокое место в списке, говорит политолог Ростислав Туровский. «В Курской области возникло своеобразное двоевластие в связи с наличием двух заметных фигур, каждая из которых имеет свой неплохой электоральный опыт и амбиции. Судя по всему, центральному руководству придется разруливать этот конфликт и делать ставку на того политика, которого в центре посчитают более перспективным», – допускает он. По оценке Туровского, в последние годы Томанов стал более активным, но его стремление «устранить» с политической сцены Федорова оказалось недостаточно продуманным, что в целом ослабило партию в регионе.
Можно сказать, что сейчас убирают из ЛДПР тех, кто не смог перестроиться под новые условия, которые задал Слуцкий после своего прихода, говорит политолог Дмитрий Еловский. «Слуцкий по мере укрепления собственного лидерства в партии будет постепенно заменять строптивых и тех, кто не представляет для него ценности, на тех, кто ему предан, и тех, кто ценен для партии», – уверен он. Кампания по ликвидации некоторых людей в ЛДПР может продолжиться – она коснется известных политиков, которые претендуют на то, чтобы иметь влияние в партии, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков: «Это повышает управляемость партии, но ощутимо дает понять, что председатель не чувствует себя уверенно среди ресурсных товарищей».