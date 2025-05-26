Зачем Дональд Трамп реформирует совет по национальной безопасности

СНБ был образован в 1947 г. по указу 33-го президента США Гарри Трумэна (1945–1953 гг.) для более эффективного консультирования главы государства по вопросам внешней политики и национальной безопасности. Координатором органа является советник по нацбезопасности, ответственный за коммуникацию между президентом и членами его кабинета, внутренний сбор данных и ежедневное информирование главы государства о международных событиях. Состав СНБ зависит от предпочтений самого президента. Но чаще всего, кроме него и советника по нацбезопасности, туда также входят вице-президент, госсекретарь, министр обороны и глава национальной разведки. Американский СНБ стал прообразом для похожих органов и в других странах.