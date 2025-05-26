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Зачем Дональд Трамп реформирует совет по национальной безопасности

Одним из двигателей процесса стал госсекретарь Марко Рубио
Роман Романов
В 2015–2016 гг. Дональд Трамп и Марко Рубио были соперниками, но с тех пор их отношения значительно изменились
В 2015–2016 гг. Дональд Трамп и Марко Рубио были соперниками, но с тех пор их отношения значительно изменились / BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Госсекретарь Марко Рубио, который одновременно с 1 мая исполняет обязанности руководителя совета по нацбезопасности (СНБ) при президенте страны Дональде Трампе, перестраивает работу этого органа. Основная функция СНБ – координация процесса принятия решений по вопросам внешней политики между Белым домом и другими ведомствами, а также выработка соответствующих рекомендаций.

По данным портала Axios, процедура реформирования СНБ реализуется двумя методами: сокращение и перераспределение кадров. Телеканал CBS News сообщил об отправке в оплачиваемый отпуск около 20 сотрудников органа. Кроме этого часть персонала будет просто уволена, а еще часть получит перевод в иные ведомства или на другие должности внутри администрации. Axios утверждает, что перечисленные меры могут коснуться почти половины из 350 сотрудников. А по данным Reuters, после преобразований персонал СНБ может составить всего 50 человек. Журналисты CBS уточнили, что СНБ покидают заведующие по делам Европы и Ближнего Востока Эндрю Пик и Эрик Трэйгер соответственно.

«Освободившиеся» полномочия и задачи из сферы национальной безопасности будут, в частности, переданы в госдепартамент и министерство обороны.

Источники журналистов в Белом доме в качестве одной из основных целей преобразований назвали упрощение процесса принятия решений за счет отказа от многоступенчатой системы оценки рекомендаций. И теперь в большей мере, полагают в газете The New York Times, СНБ будет не разрабатывать собственные рекомендации, а ориентироваться на мнение лично Трампа и его ближайших советников.

Отдельный интерес вызывает роль в этих преобразованиях Рубио, ныне совмещающего две важные внешнеполитические должности (ранее такое удалось только Генри Киссинджеру), а также курирующего работу агентства США по международному развитию (USAID, входит в структуру госдепа). Один из собеседников издания так объяснил грядущие изменения: «СНБ – это чистое глубинное государство. Марко [Рубио] против глубинного государства».

Собеседники также подчеркнули, что Рубио продолжит исполнять обязанности советника по нацбезопасности «как можно дольше». Кроме того, в качестве заместителей на посту советника он планирует взять себе Эндрю Бэйкера (нынешний советник по нацбезопасности вице-президента Джеймса Вэнса) и Роберта Гэбриэла (помощник Трампа по вопросам политики).

СНБ был образован в 1947 г. по указу 33-го президента США Гарри Трумэна (1945–1953 гг.) для более эффективного консультирования главы государства по вопросам внешней политики и национальной безопасности. Координатором органа является советник по нацбезопасности, ответственный за коммуникацию между президентом и членами его кабинета, внутренний сбор данных и ежедневное информирование главы государства о международных событиях. Состав СНБ зависит от предпочтений самого президента. Но чаще всего, кроме него и советника по нацбезопасности, туда также входят вице-президент, госсекретарь, министр обороны и глава национальной разведки. Американский СНБ стал прообразом для похожих органов и в других странах.

Пока нельзя говорить, что участие в реформировании СНБ Рубио говорит о его усилении как арбитра на внешнеполитическом направлении, считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По мнению эксперта, пока он больше походит на технического назначенца, который сокращает два важных для нацбезопасности ведомства, делая их более лояльными Трампу. Что касается самого СНБ, то новые преобразования вряд ли сделают его более эффективным. «Трамп концентрирует решения на себе, поэтому нынешние сокращения, скорее, направлены на отказ от потенциально неугодных кадров», – считает американист.

Сокращениями аппарата СНБ существующие проблемы в механизме принятия решений не преодолеть, соглашается замдекана факультета международных отношений МГИМО Владимир Павлов. Он считает, что изменения связаны с желанием Рубио привести в СНБ своих людей, заменив служивших при его предшественнике Майкле Уолтце.

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