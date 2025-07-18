Австралия и Китай нормализуют торговые отношения на фоне тарифных угроз США

Австралийско-китайские отношения обострились в 2018 г., после того как Канберра из-за опасения роста влияния Китая на австралийскую экономику объявила о более жестких правилах для иностранных покупателей сельскохозяйственных земель и энергетической инфраструктуры. После этого в 2020 г. Пекин ввел торговые ограничения на ряд австралийских товаров, включая уголь, ячмень, вино, говядину и морепродукты. Постепенная нормализация отношений Пекина и Канберры началась с 2022 г., после того как Си и Альбанезе встретились на саммите «Группы двадцати» в Индонезии, что стало первой официальной встречей двух лидеров с 2016 г. В следующем году Пекин отменил 80%-ный тариф на австралийский ячмень, а также снял ограничения на импорт угля из Австралии.