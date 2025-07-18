Австралия и Китай нормализуют торговые отношения на фоне тарифных угроз США

Австралия и Китай нормализуют торговые отношения на фоне тарифных угроз СШАПри этом Канберру втягивают в антикитайские военные комбинации
Австралия на фоне продолжающейся американо-китайской торговой войны заключила с Китаем ряд торгово-инвестиционных соглашений, что может привести к окончанию многолетнего торгового противостояния между двумя странами. Стороны, в частности, договорились расширить доступ австралийских сельхозпродукции и угля на китайский рынок, наладить сотрудничество в области цифровизации финансового сектора, а также увеличить взаимные инвестиции в новые проекты, передает South China Morning Post.
Эти соглашения были подписаны в рамках визита премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в Китай, который начался 12 июля с Шанхая и продлится до 18 июля. Как сообщает пресс-служба китайского МИДа, Альбанезе провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином 15 июля в Пекине, в ходе которых они обсудили развитие двустороннего сотрудничества. В своем выступлении Си сделал акцент на развитии зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что, по его словам, содействовало бы региональному миру. Со своей стороны Альбанезе заверил, что его правительство придерживается политики единого Китая и не поддерживает независимость Тайваня. По его словам, для Австралии крайне важно развитие Китая, а его страна никогда не стремилась отдалиться от китайской экономики.
По итогам этих переговоров лидеры подписали три меморандума о взаимопонимании между министерствами двух стран относительно развития соглашения о свободной торговле, сотрудничества в области туризма и о безбумажной сертификации сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также два протокола о фитосанитарных требованиях к экспорту сельхозпродукции, передает пресс-служба австралийского премьера.
Как пишет South China Morning Post, во время переговоров китайские и австралийские власти намеренно избегали обсуждения будущего австралийского порта Дарвин, расположенного на побережье Тиморского моря на севере страны. В 2015 г. китайская компания Landbridge Group получила этот объект в аренду на 99 лет, но в 2022 г. Альбанезе в рамках своей предвыборной кампании обещал пересмотреть условия этого соглашения. По данным The Maritime Executive, этого потребовали власти США, так как рядом расположены американские базы ВМС.
Австралийско-китайские отношения обострились в 2018 г., после того как Канберра из-за опасения роста влияния Китая на австралийскую экономику объявила о более жестких правилах для иностранных покупателей сельскохозяйственных земель и энергетической инфраструктуры. После этого в 2020 г. Пекин ввел торговые ограничения на ряд австралийских товаров, включая уголь, ячмень, вино, говядину и морепродукты. Постепенная нормализация отношений Пекина и Канберры началась с 2022 г., после того как Си и Альбанезе встретились на саммите «Группы двадцати» в Индонезии, что стало первой официальной встречей двух лидеров с 2016 г. В следующем году Пекин отменил 80%-ный тариф на австралийский ячмень, а также снял ограничения на импорт угля из Австралии.
Кризис в отношениях Китая и Австралии спровоцировала пандемия коронавируса, после того как Канберра поддержала требование Вашингтона расследовать рукотворное происхождение вируса, а Пекин в ответ ввел торговые ограничения против австралийских производителей, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Но политика китайского давления на Австралию закончилась оглушительным провалом: Канберра в 2021 г. присоединилась к враждебному Китаю союзу AUKUS, а в стране не появились силы, которые могли бы выступить за уступки Пекину. Австралийская элита опасается, что эти уступки впоследствии могут дать китайцам неограниченные возможности для вмешательства во внутренние дела», – пояснил эксперт.
Экономические связи КНР и Австралии
После прихода Альбанезе к власти в 2022 г. и осознания бесперспективности экономической войны открылась дорога для нормализации китайско-австралийских отношений, продолжает Кашин. Дополнительным стимулом для наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества могла также послужить развязанная президентом США Дональдом Трампом тарифная война против Китая, отмечает эксперт. По его словам, стороны намерены сохранить этот позитив, несмотря на риск обострения ситуации в Южно-Китайском море или вокруг Тайваня.
Китай – ключевой потребитель и импортер угля в мире, а крупнейшие производители этого сырья связывают потенциал своего экспорта именно с китайским рынком, замечает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Хотя КНР закрывает старые угольные электростанции, он все равно строит новые, австралийское сырье – наиболее доступный географически источник, добавил эксперт. По данным Международного энергетического агентства, по итогам 2024 г. Австралия входила в топ-5 крупнейших производителей угля в мире с добычей 450 млн т. Впереди по добыче Китай (4,25 млрд т), Индия (973 млн т), Индонезия (590 млн т) и США (478 млн т).
Впрочем, продолжает Юшков, потенциально у Пекина достаточно экономических рычагов давления на Австралию. Поэтому Канберра находится между молотом и наковальней: ей важно сохранить и расширить режим наибольшего благоприятствования для своих товаров в ключевом экономическом партнере – Китае, но при этом не злить ключевого политического союзника – США, напоминает Юшков.
Австралия находится в точке стратегического выбора между растущей экономической связью с КНР и военными обязательствами перед США по AUKUS, согласен с Юшковым директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Экспорт угля, железной руды, агропродукции и фармацевтики критически важен для австралийской экономики на фоне угрозы роста тарифов США. Помимо этого Китай не только рынок сбыта, но и возможность компенсировать потери от потенциальных американских ограничений, продолжает эксперт.